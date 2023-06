Lijam Galager zabrinut za brata Noela

Muzičar i koosnivač benda Oasis, Lijam Galager izrazio je zabrinutost za svog brata Noela Galagera, za kojeg kaže da "ne izgleda kao sav svoj".

Pjevač Oasisa podijelio je svoju zabrinutost na Twitteru u srijedu (7. juna) nakon što je sugerisao da je bezuspješno pokušao stupiti u kontakt s njim.

Lijam, koji se često obraća Noelu u porukama na svom računu na društvenim mrežama, napisao je: "Slušaj Noele, znam da provjeravaš moje tvitove, nazovi me, zapravo sam zabrinut za tebe, svi smo, ne izgledaš kao sav svoj. Hajde, veliko momče, odradi to."

Noel, koji sada pjeva s High Flying Birds, razišao se od svoje druge supruge Sare MakDonald u januaru nakon 12 godina braka. Upoznali su se prije 22 godine.

Razvod je nazvao "dugim" i "otegnutim", rekavši za "The Sun" da je "uticao na raspoloženje" njegovog novog albuma, "Council Skies".

"Independent" je kontaktirao predstavnike Noela za komentar.

Lijamov tvit dolazi nakon što je Noel upitan - još jednom - o mogućem ponovnom okupljanju Oasisa.

O svom bratu je rekao: "Moraće me nazvati. Moraće nagovoriti nekoga da me nazove jer je o tome pričao zadnjih je***ih 10 godina, ili šta god već bilo", rekao je muzičar za "98.9 KPNW".

"On to ne želi i zna da nijedan od nas nije posebno zainteresovan za to. Znam da on to ne želi, a ja se osjećam ugodno u onome što radim" rekao je Noel.

Potom je dodao:

"Nisam se mogao zaj****ati na ovaj ili onaj način. Ali on nastavlja o tome i ja kažem: 'Pa, OK. Nazovi nas onda. Da vidimo šta imaš za reći'."