Linkin Park objavio novu pjesmu "Lost" i najavio reizdanje albuma "Meteora"

Linkin Park je objavio do sada nepoznatu pjesmu "Lost" koju je prije smrti otpjevao pokojni pjevač i frontmen grupe, Čester Benington, a koja će se naći na novoj verziji albuma "Meteora".

Pjesma se prvobitno trebala naći na njihovom popularnom albumu “Meteora” iz 2003. godine, na kom su bile pjesme “Numb” i “Somewhere I Belong”.

U izjavi objavljenoj na Tviteru, član benda Šinoda je rekao: “Pronalaženje pjesme ‘Lost’ je bilo poput pronalaženja omiljene fotografije za koju ste zaboravili da ste je snimili, kao da je čekala pravi trenutak da se otkrije”.

Za numeru je napravljen animirani spot, koji su režirali Macij Kukiara i pplpleasr.

Novo izdanje “Meteora” povodom 20. godišnjice Linkin Parka biće objavljeno 7. aprila.

Nakon Benningtonove smrti, bend je otišao na pauzu, a posljednji put su zajedno nastupili na koncertu “Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington” u oktobru 2017.

Prije objave nove pjesme, Šinoda je objasnio fanovima da ne bi trebali očekivati ​​da će se bend vratiti na scenu ili napraviti nove albume bez Beningtona, piše N1.

Čester Benington izvršio je samoubistvo 20. jula 2017. u 41. godini. Benington je bio frontmen benda, kojeg čine i članovi Mike Šinoda, Bred Delson, Rob Bourdon, Džo Hahn i Dave “Fenix” Farel.