Linkin Park objavio pjesmu "Lost" (VIDEO)

Kao što je najavila, grupa Linkin Park je objavila spot za pjesmu "Lost", u kojoj se čuje glas Čestera Beningtona. Ekranizacije ove numere je urađena kao animirani film, gde se vide članovi benda.

Izdanje ove pjesme dolazi u znak sjećanja na 20. godišnjicu albuma "Meteora" grupe Linkin Park iz 2003. godine, na kojoj su bili singlovi kao što su "Numb", "Somewhere I Belong", "Faint" i "Breaking the Habit".

"Ono što je sjajno u vezi sa ovim projektom je to što je kao izgubljeno sjećanje u obliku vremenske kapsule. Muzički video to zaista obuhvata. Tako sam ponosan na to kako je ispalo", naveo je Džo Han iz Linkin Parka.

Majk Šinoda, koji je prije nekoliko dana proslavio rođenda, naveo je da pjesma "Lost" nije djelo vještačke inteligencije, već da su korišćeni originalni snimci benda.

Nažalost, Čester Beningtona je preminuo u 41. godini 20. jula 2017. Bend je posljednji put održao koncert u oktobru 2017. godine u čast Čestera Beningtona, pod nazivom "Linkin Park and Friends: Celebrate Life in Honor of Chester Bennington", koji je privukao više od 17.000 ljudi na Holivud Boul, prenosi Daily Mail.

Pogledajte spot za pjesmu "Lost" grupe Linkin Park: