Lista izvođača 62. dodjele prestižnih muzičkih nagrada

Američka Akademija za diskografsku umjetnost i nauku objavila je prvu listu izvođača na 62. dodjeli muzičke nagrade "Grammy".

Bili Ajliš i Melisa Vivian Džeferson, poznatija kao Lizo, prvi put će nastupati na bini "Grammyja", a sa druge strane ljubavni par Blejk Šelton i Gven Stefani prvi put u duetu. Pjevačice Lizo i Bili Ajliš su nominovane za ukupno 14 nagrada, s tim što Lizo vodi s osam nominacija, dok ih Ajlišova ima šest.

Lizo je ranije izjavila da je za nju prethodna godina bila jako dobra za muzičku industriju, te da je vrlo zahvalna zbog činjenice da je njeno ime na listi nominovanih izvođača.

Pjesme "Bad Guy" Bili Ajliš i "Truth Hurts" Lizo nominovane su za singl godine, video godine i najbolju solo pop izvedbu, tako da stručnjaci najavljuju da će biti prisutna određena doza takmičarskog duha između ove dvije umjetnice, kojima će ovo biti i premijerni nastup na dodjeli "Grammyja". Šelton i Gven Stefani su najavili zajednički nastup, koji su opisali kao nešto što će premašiti sva očekivanja publike, a kako su stručnjaci dodali, s potvrđenim nastupom legendarnog sastava "Aerosmith" ovogodišnja dodjela nagrada bi mogla da postavi nove standarde u muzičkoj industriji. CBS još nije objavio izbor pjesama, međutim, pretpostavlja se da će njih dvoje izvesti duet "Nobody But You".

Nagrada "MuciCares osoba godine" na ovogodišnjoj dodjeli nagrada biće uručena američkoj rok grupi "Aerosmith", koja će izvesti presjek svojih najvećih hitova, a uskoro će biti najavljeno još izvođača.

Najveća muzička noć, ceremonija dodjela nagrada "Grammy 2020" biće održana 26. januara, a program će voditi pjevačica Ališa Kiz. Sudeći po dosadašnjoj listi najavljenih takmičara i izvođača, Bili Ajliš, Lizo i reper Lil Nas X su imena od kojih se najviše očekuje. "Grammy" je godišnja nagrada za izuzetne doprinose u muzičkoj umjetnosti i diskografiji, koju dodjeljuje NARAS, američka Akademija za diskografsku umjetnost i nauku.