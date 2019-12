Ljepotu klasične muzike približile đacima

​BANJALUKA - Koliku radost može donijeti dječji osmijeh najbolje su spoznale profesorica klavira Snježana Popović-Vuleta i tri studentkinje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, koje su u proteklom periodu kroz projekat "Sa koncertom u školu" održale četiri didaktička koncerta za učenike osnovnih škola prigradskih i seoskih područja u Republici Srpskoj.

Ko su Betoven, Šopen, Mocart, kakva su neprolazna djela stvorili i kakvi su ljudi zapravo bili imali su priliku da uče osnovci škola "Mladen Stojanović" u Kriškovcima, "Georgios A. Papandreu" u Aleksandrovcu, "Petar Kočić" u Novoj Topoli i "Desanka Maksimović" u Stanarima. Pored Popović-Vulete, o njima su im pričale i djela izvodile studentkinje Dragana Latinović, Lejla Handukić i Zorana Stojnić.

Profesorica Popović-Vuleta u razgovoru za "Nezavisne" kaže da je ideja projekta "Sa koncertom u školu" rezultat višegodišnjeg rada u pedagogiji, koncertnoj djelatnosti i njenog ličnog pogleda na postojeće stanje u društvu kada su u pitanju značaj kulture i umjetnosti i njihov uticaj na formiranje ličnosti djeteta.

"Klasična muzika je prijemčiva za sve uzraste i toliko je bogata da se za svakoga može naći kompozicija koja mu odgovara. Konkretno za ovaj projekat sam spojila riječ, sliku, muziku i igru. Đaci su imali priliku da prate sadržaj kroz prezentaciju, slušaju zanimljive priče o kompozitorima i izvođenja kompozicija na klaviru, te učestvuju u edukativnom kvizu na kraju koncerta - radionice", ispričala je Popović-Vuleta. Mališani su imali priliku da čuju kompozicije Betovena, Debisija, Šopena, Mocarta i Rahmanjinova, za klavir solo, četvororučno i šestoručno.

Studentkinje koje su imale priliku da podučavaju djecu, ali i uživaju u vremenu provedenom s njima, kažu da je učešće u ovom projektu predstavljalo veliko zadovoljstvo.

"Zaista je neopisiv osjećaj kojim smo bile ispunjene nakon svakog koncerta ovog tipa koji smo održale zajedno s profesoricom. Zadovoljstvo nam je prije svega to što imamo priliku da svoja stečena znanja i umijeća podijelimo sa školarcima uzrasta od 6. do 9. razreda, koji su se pokazali kao veoma zahvalna, kulturna i zainteresovana publika. Njihova energija je posebna, što je činilo da se mi osjećamo prijatno u njihovom okruženju i to sve zajedno se odrazilo na naš rad. Tako je zadovoljstvo bilo obostrano", kažu ove talentovane djevojke.

Napominju da je odgovornost na njima bila velika, prvenstveno zbog toga što mnoga djeca koja su ih slušala nisu imala prije nikakav dodir s instrumentima ili izvođačima klasične muzike. Dodaju da im je bilo važno da uspiju da im na što bolji način prenesu svoje znanje i umijeće kako bi pokušale da ih malo odvoje od svijeta tehnologije koja danas dominira, ali i približe ljepotu muzičke umjetnosti, da bi možda jednog dana neki od njih radili isto što i one sada.

"Nastojali smo da nastavu učinimo što zanimljivijom, opuštenijom i smatramo da smo uspjeli u tome jer su djeca veoma aktivno učestvovala u kvizu koji smo im pripremili na kraju predavanja kao element igre koji je prilagođen njima i vezan za sadržaj prezentacije", navode mlade pijanistkinje. Njihova ponosna profesorica na kraju otkriva da planira nastaviti ovaj projekat i u budućnosti, s ciljem da sa studentima obiđe što više škola na području RS i BiH.