Ljubica Crnobrnja: Budućnost umetničke muzike zavisi od institucija

Koncert Ljubice Crnobrnje na violini i Milana Savića na klaviru biće održan sutra veče s početkom u 20 časova u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor.

Ovim povodom o samom koncertu i o umjetničkoj muzici u kratkom razgovoru za "Nezavisne" govorila je violinistkinja i violistkinja Ljubica Crnobrnja.

Crnobrnja je rođena u Beogradu. Profesor je u Muzičkoj školi "Vlado Milošević" u Banjaluci. Osnovne i postdiplomske studije violine je završila na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Nastupala je na brojnim festivalima kao što su "Lacuna Festivals" (Kanarska ostrva, Španija), gdje je učestvovala sa video-materijalom, za koji je napisala i snimila muziku te montirala i priredila video.

NN: Koji repertoar publika može da očekuje na večerašnjem koncertu?

CRNOBRNJA: Na koncertu ćemo izvesti Mocartovu sonatu za klavir i violinu u E- molu, ja ću izvesti Prokofjevu sonatu u D-duru za violinu solo, a potom "Arpeđone" sonatu u A-molu Šuberta (u transkripciji za violu i klavir).

NN: Recite nam nešto o saradnji sa pijanistom Milanom Savićem.

CRNOBRNJA: Milan i ja smo saradnju započeli spontano pre otprilike godinu dana. U poslednje dve sedmice održali smo tri koncerta (Laktaši, Gradiška, Prnjavor). Nemamo nekih posebnih planova, jedino se nadamo da će biti prilike za još koncerata.

NN: Dolaskom Mladena Matovića na čelo Banskog dvora Banjaluka je dobila nekoliko muzičkih festivala, a koncertne aktivnosti u ovom gradu postavljene su na viši nivo. Ipak, mislite li da postoji dovoljno koncertnih i drugih aktivnosti na polju umjetničke muzike u Banjaluci i da li uvijek može bolje?

CRNOBRNJA: Vrlo je nezahvalno dati odgovor na ovo pitanje. Ako sudimo prema onome što je Mladen Matović izdejstvovao da se unapredi raspolažući, verujem, prilično skromnim sredstvima - to je izuzetno. Ali, ako sudimo prema onome šta bi sve moglo još, mislim da to ne zavisi više od Mladenove ili bilo čije dobre volje i angažmana, već od razumevanja i ekonomske podrške institucija ili pojedinaca koji su ipak na višem nivou delovanja.

NN: Bavite se pedagoškim radom... S tim u vezi kakva je budućnost umjetničke muzike na ovim prostorima?

CRNOBRNJA: Smatram da, nadovezujući se na prethodno pitanje, to trenutno zavisi umnogome od volje pojedinaca, i da se to neće bitno promeniti ni u budućnosti (bar kad je umetnička muzika u pitanju). Ali je bitno da se deca bave muzikom, a oni su svakako nosioci budućnosti pa i one koja se tiče muzike.