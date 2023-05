Lola Astanova za "Nezavisne": Novak Đoković možda dođe na moj koncert u Banjaluci

Lola Astanova, poznata pijanistkinja koja svojim virtuoznim nastupima ostavlja bez daha publiku širom svijeta, 4. juna sa početkom u 20 časova održaće koncert u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik".

Ova talentovana umjetnica dobitnica je brojnih priznanja, među kojima su i nagrade "Grammy" i "Emmy", Kineo nagrada Venecijanskog filmskog festivala, te nagrada "Vladimir Horowitz".

Nastupala je u najpoznatijim koncertnim dvoranama širom svijeta, a neki od čuvenih umjetnika sa kojima već godinama sarađuje su Andrea Bočeli, Stjepan Hauser ("2 Cellos"), Al Di Meola, Dejvid Foster...

Astanova trenutno važi za jednu od najtraženijih pijanistkinja, a kritičari je opisuju kao "savremenog virtuoza, vrhunske klavirske tehnike u kombinaciji sa dubokom muzičkom senzualnošću i jedinstvenim osjećajem za modu". Ona za svoje nastupe kaže da predstavljaju elegantnu i strastvenu "ljubavnu vezu" klavira i nje, a banjalučka publika će imati priliku da uživa u njenom spektakularnom klavirskom umijeću, uz pratnju velikog orkestra.

A da bi se stvorili najbolji uslovi za praćenje koncerta, u Sportskoj dvorani "Borik" će se koristiti samo parter i sjeverna tribina, te je broj mjesta ograničen, zbog čega Zoran Đurić, direktor "Queen estrade", koja je organizator koncerta, preporučuje zainteresovanima da na vrijeme kupe ulaznice koje su u prodaji ispred Robne kuće "Boska" i putem servisa kupikartu.ba.

Pokrovitelji nastupa slavne pijanistkinje su Kabinet predsjednika Republike Srpske i Kabinet gradonačelnika Banjaluke, a uoči nastupa u gradu na Vrbasu Astanova je govorila za "Nezavisne".

NN: Prvi put gostujete u Banjaluci. Šta publika može da očekuje od nastupa?

ASTANOVA: Ovo je moja prva posjeta Bosni i Hercegovini uopšte, tako da se zaista radujem dolasku, jer imam mnogo prijatelja i obožavalaca širom Balkana. A što se nastupa tiče, publika može da očekuje predivno veče iskrenih emocija i dobre muzike.

NN: Kakav repertoar pripremate za nastup u gradu na Vrbasu?

ASTANOVA: Izvodiću dobro poznate kompozicije, po kojima me publika već i poznaje, ali tu će biti i nekoliko novih stvari, koje do sada nikada nisam izvodila. Stoga, ukoliko je dobra muzika uživo nešto u čemu inače uživate, nadam se da ćemo se vidjeti na koncertu.

NN: Koji su Vaši omiljeni kompozitori?

ASTANOVA: To je nešto što se stalno mijenja, ali mogu da kažem da se uvijek rado vraćam Šopenu i Rahmanjinovu.

Umjetnica prijateljica teniskog asa Novaka Đokovića / Ustupljena fotografija

NN: Banjalučka publika Vas poznaje kao umjetnicu koja je prijateljica teniskog asa Novaka Đokovića. Možemo li očekivati njegovo prisustvo na koncertu?

ASTANOVA: Hahah… Mislim da je trenutno fokusiran na pripreme za French Open, ali, s druge strane, Novak je uvijek pun iznenađenja, pa se možda i pojavi na koncertu.

NN: Poznati ste kao neko ko rado eksperimentiše u muzici i sarađivali ste sa mnogim poznatim muzičarima različitih žanrova - Bočeli, Brajan Adams, Hauser… Na koji način birate muzičke saradnike?

ASTANOVA: Istina je da volim da kombinujem različite žanrove, jer je to često prostor koji vam pruža najzanimljivije kreativne mogućnosti. A po pitanju saradnji - volim da sarađujem sa ljudima koji imaju jedinstven pristup muzici i ne plaše se da probaju neke nove stvari. Određena energetska povezanost i razumijevanje je takođe neophodno, jer, ukoliko to ne postoji, publika će uvijek da osjeti da nedostaje ta posebna "iskra" između izvođača.

NN: Saradnja sa Hauserom je bila veoma uspješna. Planirate li i u budućnosti sa njim neke nove projekte?

ASTANOVA: Hvala vam! U ovom trenutku smo oboje fokusirani na naše solo projekte, ali, nikad ne reci nikad. To je zaista bio jedan "vatren" duet.

Saradnja sa Hauserom bila "vatren" duet / Ustupljenja fotografija

NN: Zahvaljujući Vašoj kreativnosti i u pogledu scenskog izražaja, smatraju Vas i modnom ikonom. Koliko Vam je to pomoglo u karijeri?

ASTANOVA: Nisam sigurna da li je to pomoglo ili, pak, naškodilo mojoj karijeri, ali to je jednostavno ono što ja jesam, to je dio moje ličnosti, kao i mog scenskog nastupa. Mislim da je moda takođe jedan vid umjetničke forme koja živi i diše, te da je u tom smislu izuzetno povezana kako sa muzikom, tako i sa izvođačkim umjetnostima uopšte.