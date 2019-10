Louisova kćerka objavila svoj prvi studijski album "Buđenje"

​Kantautorka Maja Louis, kćerka legendarnog pjevača Ljubiše Stojanovića Louisa, hrabro je krenula očevim stopama i objavila svoj prvi album pod nazivom "Buđenje".

Novo studijsko izdanje je naišlo na odlične kritike publike, a kako je ova pjevačica istakla za "Nezavisne", srećna je što poruke koje želi da pošalje dopiru do slušalaca na pravi način.

"Reakcije su me stvarno iznenadile u pozitivnom smislu i mnogo sam srećna što poruka koju šaljem kroz pesmu dopire na pravi način. Želim kroz muziku da podignem neke meni važne teme na viši nivo, o kojima se, po mom mišljenju, nedovoljno govori", istakla je Maja Louis.

Ona je dodala da je na ovom albumu radila duži niz godina, ali da publika neće dugo čekati na naredno izdanje.

"Moram da priznam da sam dugo radila na albumu, sa pauzama oko pet godina, ali sad me uhvatila inspiracija i već pišem pesme za drugi album. Na ovom albumu su učestvovali Petar Zorkić, Aleksandar Dragutinović, Peđa Milutinović, Goran Savić, Nikola Jezdić, Mima Vrbanić, Nikola Kitanović, Zoran Milenković, Bojana Čuljković, Miloš Čuljković, Ognjen Kostić Struka, moj brat Marko Louis naravno i ja", rekla je ona.

Zajedno sa novim albumom izašao je i video-spot za singl "Molim se za tebe". U pitanju je numera koja šalje jaku socijalnu poruku, a kako pjevačica ističe, njen cilj je od početka da kroz muziku inspiriše i motiviše i sebe i druge da rade na sebi, vole i da poštuju sebe.

"Ja mislim da i te kako može kroz umetnost da se utiče i pomogne. Ja sam prvog dana kada je pesma 'Molim se za tebe' izašla dobila poruke od žena koje su se pronašle i to je za mene bio dokaz da dopirem i to je već mali uspeh. Isto tako u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom pozivam kroz pesmu žene da se jave na njihov SOS broj i da znaju da nisu same", poručila je Maja Louis.

Pjesma je po dosadašnjem pisanju naišla na najbolje kritike, a upravo ovi pozitivni komentari daju pjevačici još elana za stvaralaštvo.

"Mnogo sam srećna što su reakcije tako pozitivne. To mi daje snagu i potvrdu da radim pravu stvar", naglasila je Maja Louis.

Osim muzičkih noviteta, ova pjevačica je najavila i pokretanje vloga "Buđenje", koji će se, po njenim riječima, baviti raznim temama o kojima je potrebno govoriti u javnosti.

"Ja lično imam mnogo pitanja i želim o raznim temama da pričam i tako da rastem i učim o životu. Tako sam došla na ideju da to radim javno sa raznim gostima i raznim temama kao što su, na primer, ljubav, diskriminacija, vaspitanje i još mnogo toga. Ne predstavljam sebe kao nekog ko zna, nego kao nekog ko želi da nauči i da se razvija", naglasila je Maja Louis.

Kada je u pitanju promocija novog albuma, ova autorka ističe da je u planu jedan intimni koncert, čiji će datum i mjesto biti uskoro poznati.

"Planiram krajem godine intimni koncert i to ću uskoro i najaviti gde i kada tačno, a naravno da planiram i želim da dođem i u Banjaluku", zaključila je ona.