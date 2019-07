Lydian Sound Orćestra na festivalu Nišville

NIŠ - Jedan od ne samo najboljih italijanskih džez sastava već i najoriginalnijih i najkreativnijih džez bendova savremene svjetske scene "Lydian Sound Orćestra", koji ove godine obilježava tri decenije postojanja, nastupiće prve večeri "Nišville" džez festivala.

Specijalni gost biće dobitnik Gremi nagrade, saksofonista, kompozotor i aranžer Dejvid Marej.

Od 1975. godine, kada je kao dvadesetogodišnji student stigao u Njujork i krenuo da upija energiju tamošnje scene, druži se i svira sa tada već velikim imenima pa do danas, Marej je objavio više od 150 albuma pod svojim imenom i još preko stotinu kao gostujući muzičar.

Čak impresivinije od brojki je to što je kao tenor saksofonista usavršio prepoznatljiv pristup improvizaciji uz duboko poštovanje tradicije i što je u svoje improvizacje unio beskonačni mozaik muzičkih izazova i istraživanja.

Krajem devedesetih bio je jedan od pionira fuzije vorld mjuzik i džeza, tragajući za korjenima: od Kariba pa sve do Južne Afrike i Senegala.

Iako je u startu bio pod uticajem fri džez muzičara, postepeno je razvijao raznovrsniji izraz i u sviranju i u komponovanju i izdvojio se od većine muzičara svoje generacije samim tim što za uzora nije uzeo Džona Koltrejna već se okrenuo proučavanju "mejnstrim" saksofonista kao što su Koleman Hokins, Ben Vebster ili Pol Gonzalves.

Zato samo na prvi pogled može djelovati kao paradoks to što je svoju prvu Gremi nagradu dobio upravo za album koji je 1988. snimio sa Mekoj Tajnerom "Blues for Trane: A Tribute to John Coltrane".

Jednaest godina kasnije, Marej je sa svojim sastavom snimio "Octet plays Trane" i po ko zna koji put srušio barijere između modernizama i tradicije u džezu, a 1976. je osnovao jednu od svojih grupa "World Saxophone Quartet".

Pisao je i muziku za film, pozorište i plesne trupe i napisao dve opere - "The Blackamoor of Peter the Great" (2004), baziranu na 20 Puškinovih pesama, i "The Sysiphus Revue" ( 2008) bop opera za gospel hor, prema libretu koji je napisao Amiri Baraka.

Poslednjih godina skrenuo je pažnju i mlađe publike saradnjom sa soul pjevačicom Mejsi Grej.

Saradnja Mareja i "Lydian Sound Orćestra" je i više nego logičan dio njihovih karijera.

Ovaj italijanski sastav osnovao je 1989. godine Rikardo Brazale, kompozitor, aranžer, dirigent, pijanista, profesor, esjista i umetnički direktor festivala ”New Conversations - Vicenza Jaž“, a njihov repertoar čine kako originalne kompozicije, tako i efektne obrade kompozicija bi bopa, svinga pa i njuorleans velikana, sve protkano dozom humora, kako u naslovima kompozicija, tako i u poigravanju muzičkim materijalom.