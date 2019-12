MAC nagrađen BEA priznanjem

Manifestacija "Music Awards Ceremony" (MAC) ovjenčana je u Milanu prestižnim međunarodnim priznanjem BEA (Best Event Awards). Kreativnost, inovacije i regionalni značaj događaja bili su presudni kriteriji da se MAC nađe među dobitnicima nagrada u oštroj konkurenciji manifestacija iz 30 zemalja svijeta.

Jedinstvena regionalna ceremonija koja objedinjuje dodjelu priznanja i nastupe izvođača kroz najsavremeniji muzičkoscenski izraz i vrhunsku scensku produkciju, MAC, osvojila je treće mjesto u kategoriji za muzički događaj.

Globalno takmičenje na kome se biraju najbolji događaji godine i najbolje lokacije ogranizuje "ADC Group".

Ovo je bila 14. dodjela priznanja u okviru "BEA World" festivala, međunarodnog festivala događaja i komunikacija (The International Festival of Events and Live Communication).

Žiri koji je odlučivao o nagradama bio je sastavljen od vrhunskih profesionalaca u sferi marketinga i komunikacija, odnosno donosilaca odluka u najvećim svjetskim multinacionalnim kompanijama kao što su "Oriflame", "Lavazza", "Lego", "Airbus", "Ferrari", "Bayer" i drugi. U ime manifestacije "Music Awards Ceremony", nagradu je na BEA ceremoniji primio Milenko Škarić, osnivač i vlasnik kompanije "Skymusic", u čijoj se organizaciji i produkciji održava MAC.