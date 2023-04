Madona odala počast Sejmoru Štajnu: Promijenio je i oblikovao moj svijet

Madona je odala počast Sejmoru Štajnu - legendarnom muzičkom direktoru odgovornom za početak njene karijere, kao i mnogih drugih uticajnih izvođača - nakon smrti koosnivača Sire Recordsa.

Štajn je preminuo u svojoj kući u Los Anđelesu u nedjelju (2. aprila), nakon borbe s rakom. Imao je 80 godina. U dugačkoj, emotivnoj počasti podijeljenoj na Instagramu, Madona se osvrnula na to kako je Štajn promijenio smjer njenog života potpisavši s njom ugovor za Sire Records 1982. godine.

"Sejmor Štajn nas je napustio! Moram doći do daha. Bio je jedan od najuticajnijih muškaraca u mom životu. On je promijenio i oblikovao moj svijet”, napisala je slavna pjevačica.

Madona je ispričala priču o tome kako su se ona i Štajn upoznali, objasnivši kako je početkom 1980-ih DJ Mark Kamins pustio demo snimak njene pjesme "Everybody" jedne večeri u sada zatvorenom njujorškom noćnom klubu Danceteria.

"Klub je bio prepun. Ondje je bio A&R čovjek iz Sire recordsa - Majkl Rosenblat. Čuo je muziku i pitao me može li me dovesti da upoznam njegovog šefa Sejmora Štajna. Nisam mogla dovoljno brzo izbaciti riječi 'Dovraga da' iz usta", objasnila je Madona.

Štajn je u to vrijeme bio u bolnici zbog srčanog oboljenja, ali to nije spriječilo sastanak. "Kad sam ga upoznala ležao je u bolničkom krevetu u svojim boksericama i potkušulji! Imao je kanilu u nosu i fiziološku otopinu u ruci", ispričala je Madona.

Dodala je:

"Cerio se poput mačka. Nosila sam svoj ogromni bumboks spremna da mu odmah pustim svoju kasetu! Nasmiješio se i nasmijao kad me ugledao i upitao me jesam li u rodu s Djevicom Marijom. Znala sam da ćemo se slagati. Pustila sam mu pjesmu nekoliko puta. Potpisao me za svoju izdavačku kuću tog dana! Ovaj trenutak zauvijek je promijenio tok mog života. I bio je početak mog puta kao muzičkog umjetnika."

Nastavila je u istom tonu:

"Ne samo da me Sejmor čuo, već je vidio mene i moj potencijal! Na tome ću mu biti vječno zahvalna! Plačem dok ovo pišem. Riječi ne mogu opisati kako sam se osjećao u ovom trenutku nakon godina mljevenja i slomljenosti i zalupljivanja svih vrata pred mojim licem."

Potom je kazala:

"Svako ko je poznavao Sejmora znao je za njegovu strast prema muzici i njegov besprijekoran ukus. Imao je uho kao niko drugi! Bio je intenzivan - opako zabavan - pomalo lud i duboko intuitivan. Najdraži Sejmore, nikada nećeš biti zaboravljen! Hvala ti! Hvala hvala! Zablistaj" emotivno se oprostila Madona.

Štajn je koosnivač Sire Recordsa 1966. zajedno s producentom Ričardom Gotererom. Počevši od predstavljanja andergraund britanskih bendova američkom tržištu, diskografska kuća je sredinom 1970-ih postala sila s kojom se trebalo računati na novovalnoj i pank sceni SAD-a. Štajn je potpisao ugovor s Ramonsima i Toking Hedsima 1975. odnosno 1976. godine, prenosi "NMA".