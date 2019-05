Madona užasno 'falšala' na Eurosongu

Pažnju na Eurosongu, četverosatnom spektaklu ili, kako bi rekli kritičari, paradi kiča i neukusa, najviše je ukrala kraljica popa Madona.

Ona je u kreaciji Jean Paul Gaultiera izvela 30 godina stari hit "Like a Prayer" i novu pjesmu "Future". Premda je dio fanova na društvenim mrežama bio oduševljen nastupom, većina je ipak primijetila da je kraljica popa prilično "falšala" i promašila intonaciju te je njenu vokalnu izvedbu proglasila lošom.

Madonino učestvovanje izazvalo je niz protesta, ali 60-godišnja zvijezda rekla je prije takmičenja: "Nikad neću odustati od muzike da bi zadovoljila nečije politikantske motive, niti ću prestati govoriti protiv povreda ljudskih prava gdje god da su te povrede počinjene."

She can't even do autotune right, what the hell Madonna #Eurovision