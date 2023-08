Madona želi da joj se Britni Spirs pridruži na turneji

Madona poslije zdravstvenih problema koje je imala nastavlja sa probama za turneju koja je očekuje, a izvori su za Pejdž Siks rekli da planira i posebnu gošću.

Madona se nada da će joj se Britni Spirs pridružiti na njenoj predstojećoj turneji "Celebration", rekli su izvori za pomenuti magazin.

Pop zvijezde su dugo bile prijateljice i čak dijele istog agenta, a nerijetko su se zajedno nalazile na sceni.

Madona, koja je prošle nedjelje sa šestoro djece proslavila svoj 65. rođendan u Lisabonu, vraća se probama za turneju nakon što je ranije ovog ljeta hitno prebačena na odjeljenje intenzivne njege u Njujorku. Ipak, već pravi planove za sljedeću godinu nakon što je bila primorana da odloži koncerte, a rečeno je da želi da se Spirs (41) pojavi na jednom od njenih pet koncerata u Los Anđelesu u martu.

Madona posebno želi da obilježi 20. godišnjicu njihove saradnje, "Me Against the Music", pjesme koja je objavljena u oktobru 2003.

"Madonna je prvobitno željela da joj se Britni pridruži na turneji ove godine. Sve je odloženo zbog njene bolesti, ali ona i dalje želi da joj se Britni pridruži na Kia Forumu", rekao je izvor, piše Pejdž Siks.

Zvijezde su održale nastup koji mnogi pamte na dodjeli MTV video muzičkih nagrada u avgustu 2003. godine, tokom kojeg je Madona podijelila poljubac sa Britni i Kristinom Agilerom. Princeza popa se posljednji put pridružila Madoni na sceni tokom njene turneje u novembru 2008. - godinu dana nakon razvoda od Kevina Federlajna.

Spirs, kojoj je uspješno prekinut nadzor oca nakon 13 godina u novembru 2021. godine, nije nastupala u javnosti od oktobra 2018. godine.