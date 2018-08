Madonin govor o Areti Frenklin uzburkao društvene mreže

Govor kraljice popa Madone na dodjeli MTV nagrada kojim je trebalo da oda počast preminuloj soul zvijezdi Areti Frenklin, a koji je ona iskoristila da se prisjeti početaka svoje karijere, izazvao je negodovanje publike i kritičara i uzburkao društvene mreže.

U desetominutnom govoru Madona je samo jednom pomenula pjevačicu koja je preminula prošle nedjelje u 76. godini i to u anegdoti o tome kako je na jednoj audiciji pjevala njenu pjesmu i prošla.

#VMAs: The Queen of Pop @Madonna pays tribute to the Queen of Soul, Aretha Franklin: "I want to thank you, Aretha for empowering all of us. R-E-S-P-E-C-T. Long live the queen." pic.twitter.com/ugdxbr48Gz — Hollywood Reporter (@THR) August 21, 2018

Na kritike da je čast da govori o Areti Frenklin iskoristila da priča o sebi, Madona je na Instagramu odgovorila da nije ni bila pozvana da na MTV manifestaciji oda počast preminuloj pjevačici, već da kroz anegdote iz svog života provuče priču i o njoj, prenosi AP.

MTV: We'd like you to give a tribute to Aretha Franklin



Madonna: Great, so this is how I got my career started...



MTV: No, no, a tribute to Aretha



Madonna: So I said "bitch, I'm Madonna"



MTV: This isn't about you madge



Madonna: Look at my African jewelry #VMAs — lgreene91 (@lgreene91) August 21, 2018

Ovo nije bio prvi put da je Madona upropastila nečiji pomen jer se isto desilo kad je govorila u čast Prinsa 2016. godine i Majkla Džeksona 2009. godine.