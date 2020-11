Madonin hit "La Isla Bonita" bio namijenjen slavnom pjevaču

Tokom svoje karijere Madona je izbacila je "izbacila" mnogo pjesama koji su postali svjetski hitovi. Jedna od njih je i "La Isla Bonita".

Ta numera je ugledala svjetlost dana 25. februara 1987. godine, a za kratko vreme je postala planetarni hit, pri čemu se nalazila na prvom mjestu brojih muzičkih top-listi.

U pjesmi "La Isla Bonita" (u prevodu "Prelijepo ostrvo"), Madona pjeva o ostrvu pod nazivom San Pedro, gdje želi da bude.

Inače, San Pedro nije pravo ostrvo, a o svemu ovome kraljica popa je pričala u intervjuu za časopis "Rolling Stone" 2009. godine.

"Ne znam odakle je sve to krenulo. Ne znam ni gdje je San Pedro. U tom momentu, nisam bila osoba koja je odlazila na odmor na prelijepa ostrva. Možda sam bila na putu za studio i vidjela na izlaznoj rampi znak sa natpisom San Pedro", rekla je svojevremeno Madona, koja je pjesmu "La Isla Bonita" posvetila ljepoti i mistici naroda Latinske Amerike.

Pesmu je napisao tekstopisao i producent Patrik Leonard, koji je sarađivao sa Madonom na numerama kao što su "Live To Tell", "Who's That Girl," "The Look Of Love," "Like A Prayer," "Cherish," "Oh, Father," "Frozen" and "Nothing Really Matters."

Međutim, Leonard je pesmu "La Isla Bonita" prvo ponudio slavnom pjevaču Majklu Džeksonu. Kralj popa je odbio da snimi ovu numeru iz jednog razloga, a to je da mu se nije dopao naziv pjesme.

Hit "La Isla Bonita" završio je na kraju kod Madone, a tekst pjesme je naknadno dorađen kako bi bio u njenom stilu. Ostalo je istorija.

Pogledajte spot za pesmu "La Isla Bonita":