Madonini fanovi ogorčeni već na početku nove turneje (VIDEO)

Madona (65) je započela svoju dvanaestu turneju pod nazivom "The Celebration", a s kojom ima 78 dogovorenih koncerata diljem svijeta. Prve koncerte održala je u londonskoj O2 Areni, a fanovi su već iskazali nezadovoljstvo.

Publika se naljutila nakon što je Madona skratila prva dva koncerta u Londonu. Pjevačica je nastup u prepunoj areni završila u 23.00 sata, čime je "zakinula" fanove za četiri pjesme koje su trebale biti na set listi.

Nakon pjesme "Rain", trebali su uslijediti i hitovi "Like A Virgin", "Bitch I'm Madonna", "Holiday" i "Celebration", ali publika ih nije čula. Ogorčeni fanovi na Twitteru su iznijeli svoje nezadovoljstvo Madoninim ponašanjem, otkrili su i kako je pjevačica kasnila s koncertom koji je trebao započeti u 21.00 sat.

"Oprosti Madona, ti si kraljica popa i ja te volim, ali ljudi su platili preko 1000 dolara da te vide, ne možeš ovako završiti. Samo započni na vrijeme, tvoji fanovi zaslužuju cijeli šou" napisao je jedan od fanova.

I've seen @Madonna live twice on 2 different tours. Both times she started so late the show got cut off before the finish. Typical. Other than that, I enjoyed it. We even got a bit of 'Don't cry for me Argentina'. pic.twitter.com/8Pzo3l01Nx