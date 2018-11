Maestralnim nastupom džez muziku vratio u Banjaluku

BANJALUKA - Jedna ruka koja prstima simulira makaze i prsti druge ruke u čeljusti tih "makaza" uz mahanje glavom u čudu zbog umijeća koje se upravo prezentuje, najbolja je gestikulacija koja opisuje koncert Bojana Zulfikarpašića. Džez pijanista je, naime, toliko briljirao na klaviru da je jedan mladi muzičar iz publike simbolično poželio da sebi odreže prste, znajući koliko je taj svirački nivo dalek od njegove mladosti.

Riječ je, naravno, o maestralnom nastupu kojim je Zulfikarpašić u subotu uveče u Velikoj koncertnoj sali Kulturnog centra Banski dvor otvorio prvo izdanje "Intime Jazz Festa" i kojim je na velika vrata džez muziku vratio u Banjaluku.

"Odlična sala, odličan klavir, odlični ljudi", bilo je prvo obraćanje Zulfikarpašića publici nakon dvije odsvirane kompozicije. On je izrazio zadovoljstvo jer prvi put, pored tuđih, ima priliku da sa jedne scene u Banjaluci izvodi i svoje muzičke kreacije. Kompozicije sa albuma "Solobsession" i "Soul Shelter" doživjele su svoju premijeru u gradu na Vrbasu, tako da je pored duhovne i sviračke dimenzije, ovaj koncert odisao i nekom vrstom svježine. Zadovoljstvo je naravno, kako to obično biva na ovakvim događajima, na kraju večeri bilo na strani publike koja je Zulfikarpašića nagradila stojećim ovacijama i glasnim aplauzom.

"Sinoć je Bojan Zulfikarpašić 'vazdizao iz mrtvih', učinio mi ovu frazu manje iritantnom i po ko zna koji put potvrdio da umije da 'govori'. Ako niste dosad, sluhnite Bojana - kod takvih umjetnika se pronalazi smisao, mase ga zamagljuju", napisala je na društvenim mrežama jutro poslije koncerta operska pjevačica Albina Smailović, dokazujući da pozitivan utisak sa ove večeri ne nestaje sa novim pojavom sunca, već naprotiv. I Mladen Matović, direktor Kulturnog centra Banski dvor, kaže da je ovaj koncert bio za pamćenje, osvrnuvši se na koncepciju i ideju novog festivala džez mukike koji je upravo dobio grad Banjaluka.

"Festival je konceptualno zamišljen kao kamerni festival džez muzike, a to znači da će biti fokusiran na vrhunske džez soliste, pa sve do sastava trio, jer su to ansambli, sastavi i pojedinci koji najbolje zvuče u našoj koncertnoj dvorani koja je posebna po svojoj akustici, tako da smo se ove godine fokusirali na vrhunske džez pijaniste, a evo imali smo i veliku čast i privilegiju da festival otvori takav džez pijanista kao što je Bojan Zulfikarpašić, jedno svjetsko ime i laureat nagrade 'Evropski džez umjetnik godine'", rekao je Matović naglašavajući da će se nakon svake koncertne večeri koncerti nastavljati u "City pubu", gdje će svirati "Combine jazz kvartet" i gdje će muzičari moći da učestvuju u čuvenim džez sešnima.

Matović je naglasio da Banski dvor nije želio da se takmiči sa Beogradom, Zagrebom i poznatim džez festivalima u regionu, nego da napravi nešto jedinstveno, a to je kamerni džez festival prilagođen sali Kulturnog centra koji vodi.

"Od naredne godine zbog posebnosti Banskog dvora, mogućnosti i kapaciteta, planiramo da organizujemo radionice i brojne prateće sadržaje u sklopu festivala", kazao je Matović o festivalu koji je dobio jak vjetar u leđa nastupom Zulfikarpašića.