Maestro Kemal Gekić nastupio u Banskom dvoru

BANJALUKA - Nikada nisam čula da neko ovako svira Lista, pa ovo je maestralno, samo je jedan od komentara koji su se mogli čuti u subotu veče tokom koncerta pijaniste Kemala Gekića, koji je nakon godinu i po ponovo nastupio u Banjaluci. Zbog čega mu pripisuju epitete originalnosti, ubjedljivosti i perfektnog rukovanja instrumentom, uvjerila se publika u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor.

Iako već godinama živi u Americi, Gekić, koji je rođen u Splitu, zadržao je naglasak rodnog grada. Pored maestralnog izvođenja Lista, Gekić je svirao i Bahove kompozicije te jednu Zilotijevu.

"Muzika je toliko složena, posebno umjetnička, da u njoj uvijek ima nešto novo. Neiscrpne su mogućnosti da se jedan komad prikaže na svjež način. To je najvažnije. To je način na koji ja obrađujem kompozicije", kazao je on.

I ako niste školovani muzičar, pa vam težina sviranja Listove "Sonate" nije u pravoj mjeri poznata, način na koji Gekić izvodi neku kompoziciju dovoljan je da publici dočara svu ljepotu, ali i težinu izvođenja.

U momentu kada pomislite da je kraj jedne kompozicije, on vas već sljedećeg momenta razbudi izvođenjem visokih tonova, da poželite ustati sa stolice i nekog zamoliti za ples.

Banjalučka publika maestra je dočekala s oduševljenjem, ali ga je s još većim ispratila, uz želju da njegov sljedeći koncert bude uskoro baš u koncertnoj dvorani Banskog dvora.