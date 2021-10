Maja Louis za "Nezavisne": Nadam se da će pesme biti publici vetar u krila

Maja Louis, umjetnica autentičnog glasa i kreator nesvakidašnjih tonova, nedavno je predstavila novi album pod nazivom "Krila", a kako za "Nezavisne" kaže, za nju nove pjesme predstavljaju slobodu izražavanja.

Novo poglavlje u muzičkom stvaralaštvu i hrabar iskorak Louisova je najavila već singlom "Majo, probudi se", objavljenim krajem 2020. godine, kombinovanjem muzičke svestranosti (R'n'B, hip-hop, funk) i nepokolebljive želje da piše istovremeno o svojoj unutrašnjoj snazi, ali i ranjivosti.

Upravo iskren pristup pjesmama donosi jedinstvenost novom albumu i odražava glas žene, osnažujući, oslobađajući i potpuno iskren, kakva je i ona sama.

"Shvatila sam da svako sluša iz svoje perspektive i da koliko meni daje snagu i motivaciju - verujem da će se i drugi pronaći u pesmama i nadam se da će i njima biti vetar u krila. Počeli smo da ga stvaramo još dok sam radila svoj prvi album 'Buđenje', tako da smo ga radili oko dve godine, ali ja toliko vidim i osećam svoj napredak kada slušam i album 'Buđenje' i album 'Krila' i toliko sam srećna i ponosna", izjavila je Louisova.

Ona je pojasnila da publika koja ju je slušala i ranije zna da su ona i njen brat Marko Louis odrasli uz hip-hop, soul i R'n'B muziku.

"Bilo je pitanje vremena kada ću napisati takvu pesmu ('Majo, probudi se'). Imala sam mnogo toga da kažem i prosto nije bilo moguće sve to da se otpeva. Dok sam prvi put čitala tekst Marku, već u nekom ritmu koji sam zamišljala prokomentarisao je: 'Pa ovo je gotova pesma' i tako smo je ubrzo snimili", rekla je Louisova za "Nezavisne".

Naglasila je da publika od novog albuma može da očekuje samo surovu iskrenost.

"Očekujem da veliki broj ljudi čuje moje pesme i da će ih podstaknuti da sve rade od srca i budu iskreni. Jedino što je sigurno je da se rađamo i umiremo pa hajde da nam bude lepo i da sve radimo od srca. Nikada nisam težila ka tome da budem poznata prosto iz razloga da bih bila poznata, ali sad kad imam šta da kažem - želim da svi čuju", objasnila je Louisova.

Kaže i da svaka njena pjesma ima svoju čar i da svaka predstavlja upravo nju.

"Svaka me motiviše na drugačiji način. Sve su to moja iskustva i moje emocije. Ja bih mogla o svakoj pesmi pojedinačno da pričam puno, ali verujem da je sve jasno rečeno. 'Znaj da si uspela' je prava ženska pesma i verujem da se svaka žena može pronaći u njoj - treba da bude ponosna na sebe i svoje promene. U pesmi 'Krila' deo teksta je: 'Sve nas ponekad žulja naše telo', pa da li je to fizički ili je situacija u kojoj se nalazimo, prosto nam treba da raširimo krila i postanemo svesni koliko smo u stvari slobodni ako to želimo. 'Kafena kašika' je pesma o toksičnoj vezi i o priči kako sam se oslobodila. Svaka pesma ima svoju priču i svaka mi daje snagu i motivaciju jer je sve istina", rekla je Louisova o svojim pjesmama.

U stvaranju albuma učestvovao je i njen brat Marko Louis, koji za neke numere potpisuje miks, muziku i aranžman.

"Imamo zajednički studio i koristimo to vreme da se družimo, ispričamo i stvaramo. Nama nije teško raditi zajedno, baš suprotno, ali smo radili i s tatom i naučili da delimo privatno od poslovnog te da poštujemo jedno drugo u potpunosti. Obožavam da stvaram sa Markom i da nastupam, jer tu se dešava neka posebna magija. Jako smo različiti, ali opet i slični, i kad nam se spoje energije tu nastaje ludilo", naglasila je Louisova.

Na pitanje da li publika danas cijeni ono što je drugačije i iskreno, Louisova navodi da smatra da publika prihvata i reaguje lijepo baš na sve samo ako im se da prilika da čuju to nešto novo.

"Verujem da kad je nešto iskreno - onda ne može da ne prođe dobro. Možda se ne svidi svakome, i ne treba, a i za svaki stil postoji publika. Ako se meni dopada ovo što radim - verujem da postoji publika koja oseća slično", zaključila je Louisova.