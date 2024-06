Maja Louis za "Nezavisne": Treba naglas da kažemo kako se osećamo, bez cenzure

Kantautorka Maja Louis nedavno je objavila novi singl pod nazivom "Gadiš mi se", a riječ je o numeri snažnih emocija i poruke koja sa slušaocem komunicira direktno, bez uljepšavanja.

"Inspiracija za tekst pesme je nastala iz revolta prema onome što se od nas očekuje, kako da razmišljamo, mislimo, pričamo… Mislim da svi prolazimo u životu kroz izazovne periode gde prosto želimo da kažemo naglas kako se osećamo, bez cenzure", riječi su kojima je Louisova najavila pjesmu.

Kroz novu numeru Louisova je pokazala svoje umijeće u domenima pjevanja, pisanja stihova i muzike, kao i producentskog posla, a pored toga svirala je i klavijature.

Uz nju su nastupili muzičari Nikola Jezdić Pindo - gitare, Aleksandar Dragutinović Šekspir - bas gitara i Goran Savić Čaki - bubnjevi.

Singl prati video-spot koji je režirao Renne Miskolski, muziku prati interpretacija znakovnog jezika koju je uradila Jovana Gojković, dok miks i mastering pjesme potpisuje Majin brat Marko Louis.

Više o inspiraciji za novu pjesmu "Gadiš mi se", iskustvu rada na svim segmentima stvaranja jedne numere i planovima za budućnost Maja Louis je govorila u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nedavno ste objavili pjesmu "Gadiš mi se", koja je vrlo snažna numera. Kako je nastala?

LOUIS: Pesma je nastala iz potrebe da kažem nešto bez cenzure. Svi prolazimo kroz razne situacije, a društvo nam nameće da uvek moramo da budemo politički korektne, a to što u stvari želimo da kažemo ostane zakopano, jer šta će ko da kaže.

NN: Pjesmu možemo opisati kao jedan iskren "krik bez cenzure". Koliko nam je u životu potrebno da iskažemo svoje emocije i kažemo kako se zapravo osjećamo?

LOUIS: Moje mišljenje je da je neophodno da izbacimo svaku emociju, da li kroz sport, vrisak, razgovor, slikanje, plesanje, pisanje ili pevanje. Nismo uvek u mogućnosti da baš sve izgovorimo, ali mora negde da izađe i onda bolje na zdrav način nego da se pretvori u bolest.

NN: Vaše stvaralaštvo se često bavi ženskim temama. Koji je glavni cilj koji želite ostvariti?

LOUIS: Ja ne bih baš rekla da su ženske teme. Verujem da mnogi muškarci isto tako prolaze kroz razne emotivno izazovne situacije. U ovom slučaju sam ja sticajem okolnosti žensko i zato pišem iz ženskog ugla i ko god zahvaljujući mojim pesmama oseti da nije sam, bilo to muško ili žensko, meni je puno srce. Kada mi pišu da im neka moja pesma daje snagu, ja time znam da ni ja nisam sama i radim nešto kako treba.

NN: Sami ste radili muziku, tekst, aranžman i produkciju pjesme "Gadiš mi se". Koje su prednosti rada kad sami obavljate ove segmente i koliko je zahtjevno?

LOUIS: Meni je ovo prvi put da sam baš sve sama uradila i baš sam ponosna. Mislim da na ovaj način baš pronalazim sebe na još višem nivou. To ne znači da neću više raditi sa bratom, ali nekako se osećam samostalnije, ni od koga ne zavisim i to me čini slobodnom.

NN: Pjesmu kroz spot prati prevod na znakovni jezik, kako ste došli na ideju da na ovaj način upotpunite pjesmu?

LOUIS: Gledala sam koncert Method Mana i uživo na bini pored glavne bine je prevodila jedna žena na znakovnom jeziku ceo koncert sa toliko emocija da sam ja samo u nju gledala i naježila sam se. Kada se završila pesma "Gadiš mi se" odmah sam tražila naš srpski znakovni jezik i naišla na Jovanu Gojković, koja je na svom Instagram profilu radila baš to. Prevodila je razne pesme na srpski znakovni jezik i odmah sam je kontaktirala. Kada sam Reneu Miškoljskom ispričala ideju - i njemu se dopala i krenuli smo u akciju.

NN: Do sada ste izdali dva studijska albuma "Buđenje" i "Krila". Da li je novi singl najava za treći album?

LOUIS: Svakako! Nema kraja stvaranju. Radim vredno, pišem, stvaram i baš me zanima u kom pravcu će me treći album odvući. Još ne mogu da vam kažem kada će biti gotov ceo album, ali ću u međuvremenu izbaciti još koji singl.

NN: Odrasli ste u muzičkoj porodici, pored oca i Vaš brat se aktivno bavi muzikom. Koliko je bilo zahtjevno razviti individualni glas i prepoznatljivu nišu stvaranja?

LOUIS: Mislim da se svi doživotno tražimo, gubimo pa ponovo pronalazimo. Sve dok sam se borila protiv toga da ličim na tatu ja sam bila jako napeta i stalno sam mislila da nisam dovoljno dobra. Jednostavno je: moj tata je Louis, a moj brat je Marko Louis i ja sam Maja Louis. Tata je uticao naravno na nas, a i mi smo tu negde i dodali nešto naše i postali bućkuriš. Marko i ja utičemo jedno na drugo i učimo jedno od drugog. To je sve toliko OK i ne treba bežati od toga, nego treba prigrliti sve i mislim da tek kada prestanemo da se borimo da onda tek možemo da upoznamo taj individualni deo sebe koji u stvari tek treba da ispliva. Na silu neće ništa, pričam iz iskustva.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost u profesionalnom smislu, možemo li Vas očekivati u Banjaluci uskoro?

LOUIS: Jao, pa vrlo rado. Planiram i turneje i album i svirke i koncerte i čim budem imala jasan plan ja javljam. A ako me pozovete - eto me.

