Maja Manojlović u drugačijem svjetlu: "Ostani još" vrlo smjela pjesma

Banjalučka pjevačica Maja Manojlović najavila je izlazak svog novog singla pod nazivom "Ostani još", kojeg će publika imati priliku da premijerno čuje 16. oktobra u 20 časova. Nova pjesma koju je ova autorka najavila još prije godinu dana će biti emitovana na njenom YouTube kanalu.

"Tematika nove pjesme je ljubav, jer ja u ovom trenutku ne bih znala drugačije ni da pišem: ljubav je nešto što je uvijek inspiracija, ali i glavni pokretač", rekla je Manojlovićeva povodom najave novog singla.

Pjevačica dodaje da će se najavljena pjesma posebno svidjeti ženskom dijelu publike.

"U pitanju je ženska pjesma, melanholična, vrlo senzualna, a s druge strane vrlo smjela. Vjerujem da će se posebno svidjeti ženskom dijelu publike", istakla je Manojlovićeva.

Pjevačica je dodala da s nestrpljenjem očekuje premijeru ovog singla jer želi da se svojoj publici predstavi u drugačijem svjetlu.

"Jedva čekam da nešto što sam radila preko godinu dana konačno izađe iz moja četiri zida i da zapravo publika čuje kako to sve zajedno zvuči i izgleda. Ja sam i prije tih godinu dana najavila da se to dešava i, koliko sam vidjela, publika to željno iščekuje, a i da vidi Maju u nekom novom izdanju kao izvođača svoje muzike i kao autora", rekla je Manojlovićeva.

Banjalučka pjevačica je autor muzike singla "Ostani još", a osim nje na ovom ostvarenju su radili i Đorđe Miljenović Skaj Vikler i Darko Dimitrov.

"Autor muzike sam ja, tekst potpisujemo zajedno Skaj Vikler i ja, a aranžman je radio Darko Dimitrov. Spot je rađen u Beogradu u produkciji 'Kaktus medije', a režiju spota potpisuje Lazar Bogdanović. Sa Đorđem sam nakon završetka teksta napravila jedan demo s kojim sam kasnije otišla u Skoplje kod Darka, gdje smo zajedno završili aranžman i tamo je pjesma i snimljena", istakla je Manojlovićeva.

Pjevačica dodaje da bi ovo trebalo da bude početak njenog autorskog rada, te da je u najavi još mnogo pjesama koje je spremila.

"Drugačije ne bih ni započinjala sve ovo da mi to nije u planu. Zadnje dvije godine su mi naročito bile inspirativne i jedno čitavo polje pamuka, tako da sam ja sakupila dosta tog autorskog materijala koji sad treba da se radi. Prvi singl je 'Ostani još', a nadam se da ću na proljeće, odnosno nekad do ljeta, očekivati drugi singl", dodala je Manojlovićeva.

Pjevačica je posebno zahvalila i kompaniji "Prointer", bez čije podrške, kako kaže, ovaj singl ne bi mogla da realizuje.