Maja Milinković za "Nezavisne": Bez emocija nema ni iskrenih djela

​Najpoznatija balkanska predstavnica fado stila nedavno je objavila novu pjesmu "Šta će daljine", kojom donosi provjeren spoj popularnog portugalskog stila i tradicionalne pjesme sevdalinke sa primjesama afro ritmova. Za novu pjesmu Milinkovićeva je sama radila muziku, tekst i aranžman, a pjesmu je snimala u Bosni i Hercegovini, Portugalu i Švedskoj.

"Kada sami radite na svim segmentima, imate potpunu kontrolu nad kreativnim procesom i možete izraziti svoju viziju, svoje emocije, energiju na najbolji mogući način. Također, imate veću šansu da stvorite nešto potpuno originalno i jedinstveno", rekla je Milinkovićeva u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Kako je nastala pjesma "Šta će daljine"?

MILINKOVIĆ: Pjesma je inspirisana sopstvenim iskustvom, jer zbog prirode mog posla i čestih putovanja gotovo da je takva priča i neizbježna. Daljine mogu razdvojiti naše tijelo, ali nikada ne mogu umanjiti snagu našeg spojenog uma i srca. Udaljenost postaje samo izazov koji jača naše veze i podsjeća nas na neprocjenjivu vrijednost trenutaka provedenih zajedno. Jer ljubav zna prevladati sve granice, čak i one najudaljenije.

NN: Nova pjesma donosi i osvježenje u vidu afro ritmova, koji su veliki trend na muzičkoj sceni fada. Na koji način su upotpunili Vaš muzički izražaj?

MILINKOVIĆ: Svakako da je dalo novu notu mom muzičkom izričaju, a to i jeste "misija" svakog umjetnika. Ne prestati nalaziti nove načine stvaranja i pretakanja našeg unutarnjeg bića u muziku, poeziju, načine koji će probuditi damare kod publike, probuditi intenzivne emocije, a pri tome ne izgubiti svoj prepoznatljivi stil, već naprotiv, unaprijediti ga.

NN: Jedne prilike ste izjavili da Vas je fado "promijenio iz korijena", zbog čega je to tako? Ko su Vam fado uzori?

MILINKOVIĆ: Upoznavanje nove kulture otvorilo mi je vrata različitim načinima razmišljanja, vrijednostima i tradicijama, proširilo razumijevanje svijeta i pomoglo mi da razvijem širu perspektivu kako na osobnom, tako i na profesionalnom polju. Kada upoznajete ljude, muziku iz drugih kultura, stičete bolje razumijevanje njihovih životnih okolnosti, izazova i radosti. To mi je ojačalo empatiju i saosjećanje prema drugima. Zatim, učenje novog jezika poboljšalo mi je kognitivne sposobnosti i otvorilo vrata novim mogućnostima za lični i profesionalni razvoj. Svaka kultura ima svoje jedinstvene običaje, kulinarske specijalitete, umjetnosti i tradicije. Ukratko, podstaklo je izazove koji su me obogatili kao osobu, pomoglo da izađem iz zone komfora, razvilo fleksibilnost, otvorenost i samopouzdanje. Moj najveći fado uzor je Amália Rodrigues.

NN: Koliko je odvojenost od rodnog mjesta i dragih ljudi inspirativna tema za stvaranje, koliko je pogodna za fado?

MILINKOVIĆ: Čežnja je moćna inspiracija. I nije floskula, umjetnik treba da čezne, da voli, da tuguje, jednom riječju da osjeća, da bi stvarao iskrena i intenzivna djela. Publika to osjeti, osjeti kad je nešto napisano po nekim već postojećim pravilima, a kada je pored tih pravila u djelo unesena i sama duša umjetnika. Pogotovo u današnje vrijeme kad se pjesme proizvode kao na traci i sve liče jedna na drugu.

NN: U više navrata ste pomenuli da fada nema bez "saudada", mora li izvođač fada biti tužan i u čežnji?

MILINKOVIĆ: Mora biti otvorene duše i osluškivati šaptaje koje mu ona diktira. Fado pjevač, i uostalom svaki pravi interpretator mora biti provodnik emocija i energije koju daje publici. Ima jedna pjesma zove se "Fado se dobro plače", a izvođač je taj koji vas mora potaknuti na plač.

NN: Za Vas govore da ste najpoznatija predstavnica fado muzike na Balkanu, kako ste upoznali i zavoljeli fado?

MILINKOVIĆ: Fado znači sudbina, tako da ja vjerujem da je to bila sudbina koja me našla. Slučajno sam čula fado na internetu davne 2008, danas sam ubijeđena da to nije bilo slučajno. Bila je to fascinacija na prvo slušanje, koja se pretvorila u ljubav i moj interes da proniknem u srž tog muzičkog stila, da naučim portugalski jezik i da i sama stvaram fado.

NN: Na koji način se fado i sevdah prepliću i dopunjuju, koje su im zajedničke osobine?

MILINKOVIĆ: Oba žanra karakteriše duboka emotivna izražajnost. Fado i sevdah istražuju teme kao što su ljubav, tuga, melanholija i nostalgija, izražavajući ih kroz introspektivne tekstove i melanholične melodije. I fado i sevdah poznati su po svojoj surovoj iskrenosti. Tekstovi ovih pjesama često su iskreni i direktni, prenoseći duboke emocije i iskustva ljudskog srca. Oba žanra imaju prepoznatljive melodije koje naglašavaju emocionalnu atmosferu pjesama. Melodije fada i sevdaha su živopisne i melanholične, privlačeći slušaoce svojom ljepotom i dubinom. Fado i sevdah su duboko ukorijenjeni u kulturni identitet svojih zemalja porijekla. Oba žanra odražavaju bogatu istoriju, tradiciju i duhovnost svojih naroda, čineći ih važnim dijelom nacionalnog nasljeđa. Oba žanra često se izvode u intimnim, manjim prostorima, stvarajući atmosferu bliskosti između izvođača i publike. Ova intimnost omogućava dublje emotivno povezivanje između slušalaca i muzičara. Iako imaju sličnosti, fado i sevdah takođe imaju i svoje jedinstvene karakteristike koje ih čine jedinstvenim i prepoznatljivim žanrovima. Ipak, preplitanje ovih zajedničkih osobina doprinosi bogatstvu i raznolikosti svjetske muzičke scene. I to je moja misija kroz projekat "Fadolinka".

NN: Završili ste Muzičku akademiju u Sarajevu, svirate klavir, gitaru, koliko je obrazovanje značajno za uspješnu karijeru?

MILINKOVIĆ: Muzičko obrazovanje može imati značajan uticaj na uspjeh u muzičkoj karijeri, ali nije neophodno za svakog muzičara. Daje vam teorijsko znanje, razumijevanje muzičke teorije, harmonije, ritma i kompozicije, tehničke vještine pa i scensko iskustvo. Međutim, važno je napomenuti da mnogi uspješni muzičari nemaju formalno muzičko obrazovanje. Strast, talent, predanost i upornost su često ključni faktori za postizanje uspjeha. Mnogi muzičari stiču znanje i vještine putem samostalnog učenja, mentorstva, radionica i iskustva na sceni. Na kraju, ključno je da muzičar pronađe put koji najbolje odgovara njegovim talentima, ciljevima i ličnom stilu.

NN: Na čemu trenutno radite, da li ćemo imati priliku da Vas slušamo u Banjaluci?

MILINKOVIĆ: Trenutno se radi na promociji nove pjesme, kao i pripremama za koncerte krajem ovog mjeseca na prekookeanskom kruzeru za mir. Vjerujem da će i Banjaluka doći na red. u

