Maja Odžaklijevska napušta scenu: "Umorna sam od svega"

Pjevačica Maja Odžaklijevska najavila je u jednoj emisiji nakon što je otpjevala pesmu da je taj nastup njen oproštaj.

Tom prilikom je istakla da je umorna od svega i da je njen nastup u emisiji "lep oproštaj", čemu se niko nije nadao.

"Ovog puta ste me podsetili da vas podsetim da bi ovo zaista da bude jedan lep oproštaj, tako da bih molila da ne nastupam, jeste, znam da to volite, ali ja sam malo umorna od svega. Opraštam vam što ste me pozvali, u svakom slučaju, hvala i naravno, neka ovo bude lep oproštaj", rekla je pjevačica.

Maja se poslednjih godina rijetko pojavljuje i to vrijeme brine o unuku Luki.

