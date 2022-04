Maja Tatić 15. juna na tvrđavi Kastel

Pjevačica Maja Tatić 15. juna održaće koncert na banjalučkoj tvrđavi Kastel, a povodom obilježavanja 35 godina karijere i 20 godina od nastupa kao predstavnice BiH na "Evroviziji" u Estoniji 2002. godine

"Ovim povodom Maja Tatić će ugostiti regionalnu zvijezdu Mladena Vojčića Tifu, te sastav 'One tri' u kojem pored Maje Tatić nastupaju Svjetlana VIdović i Ružica Čavić", naveli su u saopštenju organizatori koncerta, agencija "Stars and more".

Kako dalje navode, na koncertu će Maja izvesti svoje najveće hitove iz 35 godina duge karijere u novim aranžmanim: "Na jastuku za dvoje", "Čuvaj leđa", "Sve poruke tvoje", te duete "Zadnja riječ na usnama" sa Tifom, te "Moja te je duša poznala" sa Radetom Šerbedžijom.