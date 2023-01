"Maja Tatić - Live" album poklon pop pjevačice publici za početak godine

Maja Tatić je nakon dva studijska albuma koji su izašli 2004. i 2008. godine te albuma svojih najljepših pjesama pod nazivom "The Best Of Maja Tatić", na samom početku 2023. godine iznenadila publiku sa albumom "Maja Tatić - Live".

Iz Tempo Digital produkcije saopšteno je da se na albumu nalaze pjesme sa koncerta održanog prošlog ljeta u Banjaluci, koji je zapravo muzička retrospektiva pjesama koje su obilježile karijeru Tatićeve, te da je live album posvetila jubileju kojim je proslavila 35 godina svoje karijere i 20 godina od njenog nastupa na najpoznatijem evropskom muzičkom takmičenju, Evroviziji, u Estoniji, 2002. godine

"Live album nastao je iz moje želje da ovjekovječim svoj prvi solistički koncert kojim sam proslavila 35 godina karijere. Gosti na mom koncertu bile su Ružica Čavić i Svjetlana Ceca Vidović s kojima činim sastav 'One tri', glumac Narodnog pozorišta Boris Šavija, vokalna grupa 'Dar', na harmonici Božana Todorović Ubović, violina Aleksandra Vidaković, Vanja Mišić i Toni Popović. Pratio me je sjajni bend 'Combine Quartet' koji čine Filip Vukelić, Sanja Zelić, Anica Zrilić i Nenad Tomić Paraćinac. Nadam se da će publika uživati u ovoj muzičkoj retrospektivi", kazala je Maja Tatić.

Maja Tatić rođena je u Beogradu. Odrasla je i školovala se u Banjaluci, gdje je sa sedam godina imala prvi solo nastup na dječjem festivalu "Djeca pjevaju Banjaluci" 1978. godine. Završila je muzičku školu, odsjek gitara, i dugo godina bila član orkestra CKUDM "Veselin Masleša". Sa 17 godina profesionalno se počela baviti pjevanjem te je bila član grupa "Sonus, Skitnice i Monako".

Narednih deset godina živi na Kanarskim ostrvima. Pobijedila je na nacionalnom takmičenju za Eurosong u Sarajevu i predstavljala BiH na Eurosongu (2002) u Estoniji sa pjesmom "Na jastuku za dvoje", gdje je osvojila 13. mjesto. Ostvarila je duete sa Mladenom Vojičićem Tifom i Radetom Šerbedžijom i snimila dva albuma, "Lagali su me" za City Records 2004. i "Moja te je duša poznala" za Hayat production 2008. godine. Osvojila je tri muzičke nagrade "Davorin".

Ostvarila je saradnju i sa Kaliopi, Tošetom Proeskim i Jadrankom Stojaković, koja joj je poklonila pjesmu "Sve poruke tvoje", promovisanu krajem 2016. godine. Od 2011. godine radi kao muzički urednik u Muzičkoj produkciji RTRS u Banjaluci.

Listu pjesama poslušajte OVDE.