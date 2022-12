Maja Tatić predstavila pjesmu "Prvi put" posvećenu kćerki Lari

Maja Tatić je nakon dva studijska albuma koji su izašli 2004. i 2008. godine te albuma svojih najljepših pjesama pod nazivom "The Best Of Maja Tatić" pred sami kraj 2022. godine objavila je novi singl pod nazivom "Prvi put".

Autor teksta su Kristina Mrđa i Ružica Čavić Tomićević, muzike Boris Režak dok aranžman potpisuje Nenad Tomićević, saopšteno je iz Tempo Digital produkcije.

"Pjesma je nastajala od kraja 2008. kada sam na poklon dobila poemu od prijateljice pjesnikinje Kristine Mrđe. Onda je Boris Režak uradio muziku i demo, a pjesma je završena povodom mog jubilarnog koncerta na Kastelu u saradnji sa Ružicom Čavić Tomićević (koja je autor teksta skupa sa Kristinom) i Nenadom Tomićevićem koji je uradio aranžman. Pjesma je posvećena mojoj kćerki Lari, ona mi je bila inspiracija u interpretaciji", kazala je Maja Tatić.

Maja Tatić rođena je u Beogradu. Odrasla je i školovala se u Banjaluci, gdje je sa sedam godina imala prvi solo nastup na dječjem festivalu "Djeca pjevaju Banjaluci" 1978. godine. Završila je muzičku školu, odsjek gitara, i dugo godina bila član orkestra CKUDM "Veselin Masleša". Sa 17 godina profesionalno se počela baviti pjevanjem te je bila član grupa Sonus, Skitnice i Monako. Narednih deset godina živi na Kanarskim ostrvima.

Pobijedila je na nacionalnom takmičenju za Eurosong u Sarajevu i predstavljala BiH na Eurosongu (2002) u Estoniji sa pjesmom "Na jastuku za dvoje", gdje je osvojila 13. mjesto. Ostvarila je duete sa Tifom i Radetom Šerbedžijom i snimila dva albuma, "Lagali su me" za City Records 2004. i "Moja te je duša poznala" za Hayat production 2008. godine. Osvojila je tri muzičke nagrade "Davorin". Ostvarila je saradnju sa Kaliopi, Tošetom Proeskim i Jadrankom Stojaković, koja joj je poklonila pjesmu "Sve poruke tvoje", promovisanu krajem 2016. godine. Od 2011. godine radi kao muzički urednik u Muzičkoj produkciji RTRS.