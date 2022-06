Maja Tatić za "Nezavisne": Hemija između publike i mene do danas nije popustila

Pop pjevačica Maja Tatić ove godine proslavlja veliki jubilej, odnosno 35 godina karijere, i upravo tim povodom će u svom rodnom gradu sa sugrađanima, 15. juna na banjalučkoj tvrđavi Kastel, pjevati i tokom prvog solističkog koncerta prisjetiti se pjesama koje su obilježile njen rad - "Na jastuku za dvoje", "Za malo nježnosti", "Čuvaj leđa", "Sve poruke tvoje"...

A o prvim profesionalnim koracima u muzičkom svijetu, predstavljanju BiH na Evroviziji prije dvije decenije, ukupnom muzičkom radu, te pripremama za banjalučki koncert, za koji je, kako navodi, pripremila iznenađenje o kojem još ne želi pričati, Tatićeva govori u razgovoru za "Nezavisne".

NN: Ove godine obilježavate tri i po decenije karijere. Da li imate osjećaj da je prošlo toliko godina otkad ste se počeli profesionalno baviti muzikom?

TATIĆ: Prosto ne mogu da vjerujem da je prošlo toliko godina od mojih prvih profesionalnih koraka u muzičkom svijetu. Kada sam sa 17 godina prvi put pjevala pred publikom sa bendom "Sonus", kasnije bendom "Skitnice", pa grupom "Monako", osjetila sam hemiju između publike i mene, koja me je prosto obuzela i do danas me nije popustila. Mnogo životnog i profesionalnog iskustva stane u te godine, počevši od prvih koraka pa nadalje, recimo, kada sam od 1992. do 2000. godine bila na Kanarskim ostrvima, to je bilo još jedno nevjerovatno iskustvo nastupati pred strancima. Sve to se osjeti u mojim pjesmama i nastupu, jer sam tada ja zaista ono što zaista jesam i što najviše volim, a to je muzika.

NN: Upravo tih prvih 35 godina karijere obilježićete koncertom u Banjaluci, kakav je osjećaj što ćete na tako važan datum pjevati u rodnom gradu?

TATIĆ: Mojih prvih 35 godina. To je baš simpatično, divno ste to rekli. Upravo na ovaj veliki datum pjevaću u svom gradu. Nekako je bilo logično da se to desi upravo u Banjaluci. Evo, nakon par godina virusa korona, svi smo željni muzike i koncerata, i to se, hvala Bogu, dešava na tvrđavi Kastel, tokom cijelog ljeta. Ja sam, čini mi se, zasad jedini domaći izvođač koji se usudio da napravi prvi solistički koncert. Za sve postoji vrijeme, a uvijek me je nešto sprečavalo. Velika je odgovornost nastupati u svom gradu, ali u isto vrijeme sam srećna i uzbuđena i jedva čekam da vidim ko će sve da dođe na tvrđavu Kastel 15. juna. Za neke znam sigurno, ali, prije svega, želim da svi zajedno uživamo te večeri i da slavimo muziku, ljubav, porodicu i sve ono što je važno. Uvijek sam obraćala pažnju na to da moje pjesme imaju poruku i vjerujem da ćemo se svi zajedno podsjetiti svih mojih pjesama koje sam do sada snimila i koje sam odabrala za to veče.

NN: Šta pripremate za Banjalučane, kako ćete ih osvojiti? Kakav repertoar ste pripremili te koga ćete od kolega ugostiti na ovom koncertu?

TATIĆ: Ono što pripremam i zbog čega sam veoma srećna je to što dirigentsku palicu orkestra ima Sanja Zelić, naša Banjalučanka, zatim tu je kompletan "Kombajn kvartet", ali i Filip Vuletić, Nenad Tomić te Anica Zrilić, to je osmočlani bend, ali tu će, naravno, biti i muzički gosti. Ne bih rekla gosti iznenađenja, ali ne želim da otkrijem ko je u pitanju, jer želim da to bude lijepo iznenađenje za sve one koji dođu to veče. Ne bih da posebno navodim "biće taj i taj", ali radujem se što ću ugostiti muzičke goste i one ljudi za koje smatram da to veče treba da budu na mom koncertu. Mnogo toga ne može da stane u dva sata, ali se nadam da će svi oni koji dođu zaista uživati u svakoj minuti onoga što smo pripremili. Na koncertu ću izvesti većinu autorskih pjesama, ali u osvježenim aranžmanima, te i pjesme koje su obilježile moju karijeru, ali i one pjesme za koje me vežu ljudi, tako da se mnogo radujem svemu tome.

NN: Osim toga, prošle su dvije decenije otkad ste predstavljali BiH na Evroviziji, kako je bilo kada ste Vi nastupali, a kako je sada, te šta se promijenilo u međuvremenu?

TATIĆ: Pa znate kako, prije 20 godina, kada sam bila na Evroviziji, to je bilo jedno nezaboravno iskustvo, veoma važno za mene i moju karijeru. Tada me publika, kako kod nas, tako i u Evropi i u regionu, preko noći upoznala. Posmatrajući sa ove distance, a pogotovo ove godine kada je Konstrakta, kao predstavnica Srbije na Evroviziji, bila najupečatljivija od predstavnika iz bivše Jugoslavije, mogu reći da mi je izuzetno drago što se jedna takva priča desila i da su se, na neki način, pomjerile granice. Možda ona bude nešto na šta djeca i mladi muzičari treba da se ugledaju te da vide da neki koncept ima smisla, odnosno da ne mora sve da bude golotinja, prosto... Što se tiče poređenja nekad i sad, svi znamo koliko je to produkcijski uznapredovalo. Ono što se meni ne dopada jeste ta pretjerano izopačena kostimografija i scenografija, koja je nekada bez smisla i meni se, kao gledaocu i muzičarki, dešavalo da ne mogu čak da pratim pjesmu zato što je to što gledam iritantno i to mi se uopšte ne sviđa. Muzika i pjesma moraju biti u prvom planu, a ne da prevladava nešto što je, po mom mišljenju, manje važno.

NN: U godinama koje su iza Vas imali ste nekoliko dueta, da li u narednom periodu planirate snimati nove pjesme sa kolegama? Takođe, možete li nam otkriti koji su Vaši planovi za budućnost?

TATIĆ: Drago mi je što su svi moji dueti bili pun pogodak. Recimo, 2004. godine sam snimila duet sa Tifom, pjesmu "Zadnja riječ na usnama", a nakon toga i 2008. godine duet sa Radetom Šerbedžijom. Imala sam priliku da dijelim binu, odnosno da budem gost Kaliopi kada je slavila 25 godina karijere u Skoplju, to je bila 2004/05. godina. Bila sam više puta gost Tošetu Proeskom u Banjaluci i Tuzli, a imala sam tu čast da pjevam zajedno sa Jadrankom Stojaković na privatnom događaju. Što se tiče novih dueta, trenutno nemam takvih planova, a radujem se mom bendu, mom triju "One tri" i koncertu koji ćemo 13. oktobra ponovo održati u Banskom dvoru i pjevati zajedno sa našom publikom. To je ono što me ispunjava zadnjih godina, jer je to nešto više od muzike. Što se tiče mojih planova, trenutno završavam pjesmu i nadam se da ćemo uspjeti do samog koncerta da je podijelimo sa dragom publikom. Neću da kažem ko je radio pjesmu ni šta je u pitanju, ali to će čuti sva publika koja dođe na Kastel, jer je želim podijeliti s njima, u jednom akustičnom izdanju.

NN: Da li je pop pjevačima teško opstati u periodu kada na sceni dominiraju rep, trep i narodna muzika te šta je to što nam fali na muzičkoj sceni?

TATIĆ: Ne znam da li je teško opstati, jer svako ima svoju karijeru i način kako da funkcioniše. Da je teže, jeste! Meni je žao što te neke poruke i tekstovi koje nosi moderna muzika jednostavno nisu dobri i ne podstiču ništa lijepo kod mladih. Ne možemo mi, pop pjevači, nametati svoje, ali, recimo, što se tiče moje karijere, ja sam se malo sklonila, rjeđe snimam nove pjesme. Ipak, evo prilike da ponovo obradujem ljude koji vole pop muziku i drago mi je što ću promovisati novu pjesmu koja opet ima taj retro štih, ali je ujedno predivna balada koja će, nadam se, obradovati sve one koji vole pop muziku i ono što ja pokušavam prenijeti putem autorskih pjesama.

NN: Koliko je danas teško mladim pjevačima da uspiju?

TATIĆ: Svako vrijeme nosi nešto svoje i ne možemo bježati od toga. Rijetko ćete naći izvođača, od ovih modernih, a da im pjesme, odnosno tekstovi imaju nekog smisla. Ne mora se sve reći psovkama i ružnim izrazima. Možda mladi pjevači danas imaju više prilika, jer su društvene mreže dovoljne da vas neko od poznatijih zvijezda prepozna. Evo, daću primjer predstavnika Velike Britanije, koji je zaista fantastičan pjevač, a koji je u doba korone, iako se bavi cijeli život muzikom, zahvaljujući tome što ga je zapratila neka svjetski poznata zvijezda, koja je podijelila ono što je snimio, preko noći postao poznat. Dakle, njima je u tom smislu lakše doći do publike, ali opet, ima mnogo medija i teško je doći do izražaja i dobiti priliku. Dakle, potrebno je mnogo sreće, ali naravno, i da ono što radite bude kvalitetno, da se dopadne publici, jer i od toga puno zavisi, ali ima mnogo više načina da mladi dođu do publike nego što je to ranije bio slučaj. Ono što nam fali na muzičkoj sceni su malo bolji muzički urednici na televizijama, jer je previše privatnih televizija na kojima prolazi sve i svašta, a to mi smeta. Osim toga, dobro bi došlo da se ponovo vrate neki festivali, koji se mogu dodatno modernizovati. Kad smo kod toga, drago mi je što se ponovo pokrenulo "Beogradsko proleće", i ko zna, možda ima nade da se pop muzika vrati na velika vrata.