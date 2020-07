Majkl Stajp o novoj pjesmi: Muzika ponovo u mom životu

Došao sam do one životne tačke gdje ne moram da zadovoljim nikoga osim samoga sebe, a to je ljestvica koju je teško dosegnuti, kaže Majkl Stajp.

Stihove "sada je vrijeme za ljubav" američki muzičar Majkl Stajp napisao je još prošle jeseni. Nekadašnji frontmen sastava REM napisao ih je i ne znajući da oni u ovom času sveopšteg haosa na planeti nose tako ubojitu poruku.

Otuda i ne čudi što su u ovo doba pandemije, korone, samoizolacije i socijalnog distanciranja ti stihovi i objavljeni u vidu singla "No Time for Love Like Now", koji zajednički potpisuju Majkl Stajp i Eron Desner iz sastava "National".

Stajp je sa Desnerom, koji potpisuje produkciju singla, ovih dana premijerno u javnosti, tačnije u TV emisiji Džimija Felona "Tonight Show" predstavio pjesmu "No Time for Love Like Now". Iako je demo verziju pjesme bivši frontmen sastava REM predstavio još u martu, zvanično zajedničko izvođenje upriličili su u popularnoj TV emisiji, a zbog pandemije i naloženog socijalnog distanciranja odvojeno su, svako u svom domu, snimili svoje delove video klipa, preneo je magazin "Rolingstoun".

U klipu Desner je u svom kućnom studiju na klaviru, a Stajp u svom, skidajući masku, počinje da pjeva:

"Kada je sve ovo počelo da se mijenja? Zaključana sećanja ne mogu se podneti…"

Novom pjesmom Majkl Stajp nastavlja niz zanimljivih solo projekata u posljednjih desetak mjeseci. Podsjetimo, prošlog oktobra objavio je prvu solo pesmu "Your Capricious Soul", da bi svoj 60 rođendan, koji je proslavio 4. januara, uveličao još jednim singlom "Drive To The Ocean".

Poslije raspada benda REM 2011. godine u kome je proveo više od tri decenije, nije mu bilo do muzike, što i priznaje u razgovoru za septembarsko izdanje britanskog časopisa "Ankat":

"Kada malo bolje razmislim, uopšte mi nije nedostajalo stvaranje muzike. Kao umjetnik, moram da kažem da je muzika vrlo očigledan i lak put za ekspresiju. A ja imam ovaj svoj glas. I pišem stihove. No, desilo se da se poslije dugo vremena i pauze muzika samo ponovo ušunjala u moj život", objašnjava Stajp za “Ankat”.

Američki pjevač i kantautor, porijeklom iz Džordžije, podsjeća da je od raspada benda REM bilo potrebno da prođe pet ili šest godina kako bi ponovo mogao da počne da stvara:

"I sada opet uživam u tom procesu. Uživam što sam u mogućnosti da radim sa različitim ljudima, a Eron je jedan od njih. Uzbudljivo je kada se nečijem radu toliko dugo diviš, i onda dobiješ priliku da sarađuješ i dijeliš studio sa njim", ističe Stajp, dodajući da trenutno radi na 18 različitih kompozicija. Neke od njih su, kako precizira, završene, a druge su još uvijek u gruboj fazi:

"Sve, srećom, imaju melodiju, inače ne bih mogao da ih nazovem pjesmama. Ali za neke već imam stihove, a druge tek čekaju stihove. Nikada nisam zapisivao muziku, što znači da ovoga puta radim iz potpuno drugačije perspektive, nego što je to bio slučaj sa bendom REM. Rad sa Eronom bio je sličan radu sa REM, jer instrumenti na ovoj pjesmi su "organski". Uostalom, moj vokal divno ide uz klavir i akustičnu gitaru. Ali stvari koje radim za sebe lično, sasvim su drugačije…. Ne znam kako i zašto se to desilo, ali komponujem za tubu. Pišem za marširajući orkestar. Komponujem za neke stvari za koje nikada nisam mislio da ću iskusiti u životu. Ali, tu i leži uzbuđenje!"

Sumirajući životne mudrosti koje je stekao tokom šest decenija života američki muzičar, kao i strastveni zaljubljenik u fotografiju, otkrio je nedavno za "Gardijan" da kod sebe najviše mrzi svoj ego i sebičnost, a da ga ljuti što drugi kod njega ne prepoznaju svu briljantnost njegovog uma. Prisjetio se da je kao klinac želio da radi kao kasir, arheolog ili da bude pop zvijezda. Treća želja mu se, očigledno, ispunila. Otkrio je i da se čak tri puta u životu nalazio na ivici smrti - od šarlaha kao dvogodišnje dijete, hipotermije 1972. i 14 godina kasnije od udara groma.

Na pitanje šta smatra svojim najvećim dostignućem u životu i kako bi volio da ga pamte, Majkl Stajp je ovako odgovorio:

"Najponosniji sam na to što sam sa 15 godina definitivno odlučio čime ću da se bavim u životu i uprkos svemu, uspio u svom naumu. A volio bih da me pamte kao dobro, neustrašivo, osjetljivo i nevjerovatno talentovano biće. I kao zgodnog i pametnog muškarca!"

Umjetnost je nazvao najvećom ljubavlju svog života, a opisujući svoj kreativan proces Majkl Stajp je objasnio da uvijek kreće od melodije na svom sintisajzeru. Ukoliko je zadovoljan, nastavlja da je razvija u pesmu:

"Zaista volim te glupe zvuke sintisajzera. Nikada se nisam plašio i još uvijek se ne plašim da ispadnem glup. U suštini, ja sad mogu da radim šta god mi je volja, šta god hoću. Došao sam do one životne tačke gdje ne moram da zadovoljim nikoga, osim samoga sebe. A to je ljestvica koju je teško dosegnuti jer imam prilično dobar ukus", zaključuje Stajp.

(Blic.rs)