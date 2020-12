Majli Sajrus na vrhu liste najboljih rok albuma

Novi album pjevačice Majli Sajrus postao je njen prvi ulazak na Bilbordovu listu pod nazivom "Top Rock Albums".

Album "Plastic Hearts" debitovao na 1. mestu na listi koja se zaključuje 12. decembra. Osim toga, čak sedam pkesama sa albuma našlo se na listi "Hot rock and alternative songs", prenosi B92.

Majli u poslednje vrijeme pokazuje jačinu svog glasa koji je komplementaran rok muzici i obožavatelji su se pitali kada će se preusmjeriti na taj žanr.

Album "Plastic Hearts" bogat je pop zvukom koji crpi inspiraciju iz 80-ih godina, ali je začinjen rok energijom i ima i uplive kantri muzike. Kao gostujući muzičari na ovom albumu pojavljuju se legende rok muzike - Bili Ajdol i Džoan Džet.

Majli je četvrta žena koja se našla na samom vrhu "Top Rock Albums" u 2020. godini, nakon Fione Epl ("Fetch the Bolt Cutters", 2. maja), Hejli Vilijams ("Petals for Armor", 23. maja) i Alanis Morisset Such Pretty Forks in the Road (15. avgusta).

Ovo je najveći broj žena solo-umetnica koje su se našle na prvom mjestu u jednoj godini, a posljednji put je to učinjeno 2012. godine, kada su na samom vrhu bile Lana Del Rej, Epl, Moriset, Nora Džouns i Boni Rajt.