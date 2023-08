Majli Sajrus objavila novi singl i spot "Used To Be Young"

Američka pop pjevačica Majli Sajrus (Miley Cyrus) je objavila pjesmu i spot "Used To Be Young" u izdanju diskografske kuće "Columbia Records" iz Njujorka.

Novi singl koji govori o sazrijevanju, prati TV serijal "Endless Summer Vacation: Continued (Bacyard Sessions)", premijerno emitovan na kanalu ABC, a kasnije će se naći na redovnoj ponudi servisa "Hulu".

"Columbia Records" sa sjedištem u Njujorku je američka diskografska kompanija u vlasništvu korporacije Sony Music Entertainment. Domaći i regionalni distributer izdanja ove kuće je "Menart".

"Ova pjesma sa poštovanjem govori o tome šta smo bili, ljubavi prema onome šta jesmo i slavljenju onoga šta ćemo postati. Osjećam ponos kada razmišljam o svojoj prošlosti i optimista sam kada razmišljam o budućnosti", izjavila je pjevačica Sajrus povodom izlaska numere.

Pop zvijezda je dodala da je veoma zahvalna svojim vjernim fanovima koji svakodnevno ostvaruju njene snove, oduševljena je postojanoj nepokolebljivoj podršci od njih, tako da je naglasila da je pjesmu posvetila fanovima.

O samom muzičkom spotu Majli je prenijela svoje utiske da je sve to "super emotivno", jer ona sagledava da je bukvalno mala verzija svoje mame.

"I kada vidim snimak majke kako pleše uz moju pjesmu, dok ja snimam spot, istovremeno bih plakala i smijala se. To budi mnogo uspomena i osjećanja, a rijetko stižemo da vidimo istinske ljudske emocije ovih dana", ocenila je Majli Sajrus.

Pjesma "Used To Be Young" je prva nova muzika koju je Majli objavila nakon izlaska komercijalno uspešnog i od kritike visoko ocijenjenog aktuelnog albuma "Endless Summer Vaction" (Columbia).

Numera "Used To Be Young" izlazi u vrijeme da obilježi jubilej – 10 godina od izlaska albuma "Bangerz" (2013) koji je premašio trostruki platinasti tiraž, na kome se našao i njen hit singl "Wrecking Ball".

Iz tog razloga pojaviće se specijalna, limitirana serija vinila sa bonus pjesmom "23".

Pjevačica i glumica Majli Sajrus proslavila se ulogom u američkom sitkomu "Hana Montana" (2006 - 2011) od koga je kasnije nastao i dugometražni igrani film "Hanna Montanah: The Movie". Serija je imala četiri sezone i skoro 100 epizoda.

Gostovala je i u nekada popularnoj seriji – sitkomu "Dva i po muškarca".

Majli Sajrus je objavila sljedeće studijske albume: "Meet Miley Cyrus" (2007), "Breakout" (2008), "Can't Be Tamed" (2010), "Bangerz" (2013), "Miley Cyrus & Her Dead Petz" (2015), "Younger Now" (2017), "Plastic Hearts" (2020) i najnoviji "Endless Summer Vacation" (2023).