Majli Sajrus obradila čuveni hit Šer

Majli Sajrus objavila je obradu velikog hita pjevačice Šer "Believe", koji je izvela u okviru koncerta "Pride Month".

Okružena drag kvin plesačicama, Majli je kaver izvela za Stand by You. Tokom jednosatnog koncerta, Majli će izvoditi i obrade Sindi Loper "True Colors", Pet Benatar "We Belong", grupe ABBA "Dancing Queen" i Madone.

Komentari su na ovu izvedbu bili veoma pozitivni.

"Može li neko da imenuje žanr koji Majli ne može da izvede? Bilo da vam se sviđa ili ne, ona je definicija talenta.", glasio je jedan od komentara.

Sajrus je objavila svoj najnoviji album, "Plastic hearts", u novembru prošle godine. NME je albumu dao četiri zvjezdice po izlasku, rekavši da "pronalazi pop-zvijezdu pretvorenu u rok-zvijezdu koja se uvlači pod kožu" - a kada je Majli Sajrus pod punim gasom, to je apsolutna eksplozija.

Ranije ove nedjelje, Majli Sajrus je najavljena kao jedna od mnogih izvođača koji će se naći na "The Metallica Blacklist", ploči koja sadrži 50 reinterpretacija numera sa istoimenog albuma Metallike, takođe poznatog kao "The Black Album".

U njenoj verziji "Nothing Else Matters" gostuju Elton Džon, Čad Smit, WATT, Jo-Jo Ma i Robert Truhiljo.

