Makedonska muzička diva Kaliopi 23. oktobra u sarajevskom Domu mladih

SARAJEVO - Makedonska muzička diva Kaliopi održaće 23. oktobra koncert u sarajevskom Domu mladih, s početkom u 20 časova, a ovim nastupom će se vlasnica velikog broja hitova vratiti pred sarajevsku publiku nakon četiri godine.

Kako saopštavaju organizatori koncerta, uz aktuelni hit i duet sa Željkom Samardžićem "Znam", Kaliopi će tokom nastupa svoje bosanskohercegovačke fanove provesti kroz mnogobrojne hitove koji su obilježili njenu blistavu regionalnu karijeru.

"Od kultnih pjesama 'Rođeni' ('Bato') i 'Kofer ljubavi', pa sve do omiljenih 'Crno i belo', 'Rođendan', 'Hajde da pjevamo', 'Nevinost', 'Dona', 'Vrisnem', 'Aman', 'Melem', 'Mrvica', 'Vučica', 'Poželi', 'Jutro', 'Probudi me', 'Ti', 'Od sebe ne odustajem', i mnogih drugih pjesama Kaliopi, publiku na sarajevskom koncertu očekuje hit do hita", navedeno je u saopštenju uz napomenu da, bez obzira na vremenski period u kojem su nastajale, sve pjesme odišu intenzivnim emocijama i životnim porukama.

Ulaznice za koncert Kaliopi u Domu mladih puštene u prodaju, a mogu se kupiti online na platformi Entrio.ba, na platou Skenderije i na prodajnom mjestu Artikulacija BKC.