Maljoković za "Nezavisne": Banski dvor može parirati evropskim centrima

​Koncert Beogradskog džez kvarteta Đine Maljokovića biće održan sutra u Art dvorištu Banskog dvora u Banjaluci sa početkom u 21 čas.

Ovaj renomirani džez kvartet čine Strahinja Banović - truba, Miroslav Šarbanović - kontrabas, Milovan Paunović - klavir i Miodrag Đino Maljoković - bubnjevi.

"Ovo je prvi put da nastupamo u Art dvorištu Banskog dvora i posebno nam je drago jer se našim nastupom otvara letnja sezona u Banskom dvoru. Jedva čekamo da dođemo, od kolega smo čuli da je to nešto posebno, jer je riječ o maloj sceni i publika i muzičari su kao jedno", rekao je Miodrag Đino Maljoković na početku razgovora za "Nezavisne".

Miodrag Đino Maljoković jedan je od doajena jugoslovenske rok i džez muzike. Tokom duge karijere bio je član Revijskog orkestra RTB-a i u Big Banda RTS-a. Pored nastupa sa svojim kvartetom aktivan je i kao član ansambla "Jovan Maljoković Balkan salsa band".

Više o koncertu u Banjaluci, posebnosti džez muzike i planovima za budućnost Miodrag Đino Maljoković je govorio u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Nastupate u kvartetu sa Strahinjom Banovićem, Milovanom Paunovićem i Miroslavom Šarbanovićem. Kakva je dinamika vašeg zajedničkog rada, na koji način se dopunjuju vaši senzibiliteti?

MALJOKOVIĆ: Već 6-7 godina sarađujem sa ovim divnim muzičarima, drago mi je da sam našao ljude koji razumeju taj način izražavanja preko džez muzike, a trudimo se da ga prenesemo publici. Veliko je zadovoljstvo raditi sa dobrim muzičarima, a ujedno i prijateljima. Svaki naš nastup je jedno posebno slavlje za nas, a nadam se i za publiku.

NN: Svaki džez koncert je jedinstven događaj koji se više nikada ne može ponoviti, koliko je atmosfera u bendu bitan faktor za uspješnost džez koncerta?

MALJOKOVIĆ: Tu ste potpuno u pravu, pogotovo zato što je reč o džezu. Svaki naš koncert je u stvari druga priča, drugi doživljaj, posebno za svakog člana benda. Dovoljan je jedan pogled ili pokret prema kolegi da se potpuno razumemo šta u tom trenutku želimo da uradimo i taj osećaj se direktno prenosi na publiku, verujte da je to uživanje. Tu se vidi saradnja i nas muzičara, ali i publike za koju sviramo.

NN: Kakav repertoar će publika u Banjaluci imati priliku da čuje, čija djela ćete izvoditi?

MALJOKOVIĆ: S obzirom na to da smo pre dve godine poslednji put nastupali u Banskom dvoru u okviru "Intime jazz festivala", ovoga puta ćemo doći sa potpuno novim programom, gde ćemo, između ostalog, svirati i autorsku muziku. Imaćemo razne obrade u džez aranžmanima, tako da mislim da će biti izuzetno interesantno, ali i prilagođeno upravo ovom letnjem vremenu, sa jednom lepom opuštajućom atmosferom. Mislim da će ovaj zajednički susret ostati lepa uspomena i nama, ali i Banjalučanima koji će to veče da dođu. Moram da napomenem da Banjaluka ima izrazito obrazovanu publiku koja zna da sluša muziku. To nije slučajno, program kakav ima Banski dvor može da parira evropskim prestonicama, jer je urađen koncepcijski na takav način da je prilagođen svim uzrastima, ali i raznim vrstama umetnosti od muzike, slikarstava do raznih drugih oblasti. Kada se takav kvalitet zadrži godinama, publika navikne na taj nivo kvaliteta i zna da ceni i sluša muziku. Svaki naš dolazak u Banjaluku je jedno novo, divno iskustvo.

NN: Kada pomislimo na džez, prva asocijacija je saksofon. Koje su specifičnosti džez bubnjeva?

MALJOKOVIĆ: Ja sam kao klinac u muzičkoj školi svirao klavir. Klavir je predivan instrument, međutim kad sam slučajno na jednoj probi seo za bubnjeve, posle nekoliko najobičnijih udaraca osetio sam jednu neverovatnu energiju i jedan neverovatan spoj između mene i tog instrumenta. Od tog trena ja sam se posvetio bubnjevima, nastavio sam da se školujem na tom instrumentu i da se bavim muzikom do današnjeg dana.

NN: Boravili ste u inostranstvu, svirali sa poznatim džez muzičarima (Volker Krigel, Gunter Lentz, Drugi Hofman). Koliko su Vam ta iskustva pomogla u građenju karijere i može li naš region da parira inostranstvu po kvalitetu muzičara?

MALJOKOVIĆ: Imao sam sreće da sam kao mlad nekih 5-6 godina boravio u Nemačkoj, u Frankfurtu na Majni, gde sam upoznao vrhunske evropske džez muzičare. Ja sam bio klinac koji je dolazio na njihove svirke, sedeo u prvom redu i slušao ih, upoznao se s njima i posle izvesnog vremena počeo da sviram sa njima. To je jedno ogromno iskustvo, divno su prihvatili i mene i moje kolege i istinski sam im zahvalan. Iskustvo sviranja sa najboljim džez muzičarima u to vreme kasnije smo preneli u Beograd, gde živimo i radimo sve do danas. Naša džez scena nema nikakve razlike od evropske, imamo fenomenalne mlade džez muzičare koji završavaju najelitnije škole po Evropi i Americi i koji fenomenalno sviraju, zbog čega mi je mnogo drago. To znači da mi stariji koji se sve manje bavimo muzikom imamo kome da ostavimo domaću džez scenu, verujem da će je nove generacije voditi sa velikim uspehom.

NN: Šta je bio Vaš razlog da se uputite u smjeru džeza, a ne nekog drugog žanra?

MALJOKOVIĆ: Džez muzika je izuzetno specifičan način izražavanja osećanja i osećaja. U vreme kad sam svirao klavir, to je izgledalo tako što sednem za klavir, dobijem note i sviram ono što je napisano, moram da poštujem notni papir. Jedino što zavisi od mene su brzina i tehnika. Džez se odlikuje apsolutnom slobodom izražavanja. To je jedan divan osećaj koji ne može da se opiše, u trenutku kada svirate, vi ste u nekom drugom svetu. Može da vas provocira neka sitnica u publici na koju ćete da reagujete na džez način. To je neverovatan osećaj i zbog toga sam presrećan što se bavim prvenstveno muzikom, a potom i džez muzikom.

NN: Dolazite iz Beograda, koji je veći centar kulture u poređenju sa Banjalukom. Koliko je iz Vaše perspektive značajno ostvariti regionalnu saradnju?

MALJOKOVIĆ: Veoma je važno da sarađujemo, razmenjujemo znanja i iskustva. Ponovo ću da pohvalim Banski dvor, prilikom našeg prošlog gostovanja smo posle koncerta imali susret sa banjalučkim džezerima, gde smo upoznali sjajne muzičare koji odlično sviraju, pa smo u jednom trenutku svi zajedno svirali. Ta upoznavanja i druženja su uspomene koje ostaju za ceo život. Banjaluka ima fenomenalne muzičare i možete da budete ponosni na njih.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost u profesionalnom smislu?

MALJOKOVIĆ: Trenutno pravimo jedan novi projekat koji će da obuhvati našu etno muziku. Profesor Ivan Ilić će da piše aranžmane u džez maniru. Naša džez muzika je neiscrpni izvor kvaliteta, raspevanosti, nešto što je u srži našeg naroda. Potrudićemo se da tu muziku što više približimo što većem broju ljudi. Cilj nam je da taj projekat završimo do Nove godine, a onda da krenemo po celoj bivšoj Jugoslaviji. Verujem da će se i Banjaluka naći na našoj ruti.

