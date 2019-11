"Malo se zna o onima koji nas predstavljaju u svijetu"

Damir Jovanić, direktor Muzičke škole "Vlado Milošević" u Banjaluci, nakon napisa pojedinih medija da će se na 69. svjetskom trofeju harmonike u Portugalu kao jedini predstavnici BiH pojaviti učenici iz Sarajeva ili iz Bijeljine, za "Nezavisne" kaže da na ovo takmičenje idu i učenici iz Banjaluke, a pošto javnost nije dovoljno upoznata s tim ko predstavlja državu na svjetskim takmičenjima, on je najavio i osnivanje asocijacije akordeonista.

Naime, na pomenutom takmičenju, koje će se održati od 3. do 10. novembra tekuće godine, učestvovaće i dva učenika Muzičke škole "Vlado Milošević", a to su Lazar Bajić i Radovan Ivanović. Učenik Lazar Bajić (4. razred) iz klase profesora Save Čovičkovića, takmičiće se u trećoj kategoriji (takmičari do 12 godina), a učenik Radovan Ivanović (4. razred SMŠ) iz klase profesora Milana Vidovića, u kategoriji "Junior Classic". Pored učenika škole "Vlado Milošević", na pomenutom takmičenju nastupiće još nekoliko takmičara u različitim kategorijama iz drugih gradova u BiH, koji će se boriti za što bolji plasman na ovom prestižnom takmičenju.

Kako kaže Jovanić, odlično je što će se u Portugalu takmičiti učenici više muzičkih škola u BiH, ali nije kolegijalno i profesionalno to što određeni mediji pišu da su učenici iz Sarajeva ili Bijeljine jedini predstavnici BiH na ovom takmičenju.

"Pročitao sam u medijima da na svjetska takmičenja ide jedini predstavnik iz Sarajeva ili jedini predstavnik iz Bijeljine, što apsolutno nije tačno, pa sam želio ukazati na to kako ovo nije baš regulisano na način kako treba u BiH", kazao je Jovanić, koji ističe da su krivci za takvu situaciju prije svega oni sami kao organizatori odlaska učenika na svjetska takmičenja.

Da bi ispravili nepravdu i svoje učenike slali kao predstavnike države na svjetska takmičenja, profesori Muzičke škole "Vlado Milošević" odlučili su da u budućem periodu osnuju asocijaciju akordeonista.

"Takva asocijacija djelovala bi na prostoru cijele BiH sa ciljem da se organizuje izbor predstavnika za odlazak na svjetska takmičenja, a izabrani predstavnici da imaju finansijsku podršku državnih institucija te na taj način budu predstavnici svoje zemlje", kaže Jovanić. Da bi se napravila ovakva asocijacija, dodaje on, postoji određena procedura.

"Prvo kad se napravi asocijacija koja će konkretno uključiti stručne ljude u rad, a to su profesori harmonike, dokumenti se predaju Svjetskoj asocijaciji akordeonista i onda se na sjednici Generalne skupštine ta asocijacija prima i postaje legitimna. Mi kad registrujemo tu asocijaciju, ići ćemo prema institucijama RS i BiH da se konkretno podrže takmičari koji će nas predstavljati u svijetu", zaključuje Jovanić.