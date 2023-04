Manjifiko: Prijatelji mi zahvalni jer su na "Pukni zoro" zaradili pare

Muzičar Robert Pešut, poznatiji kao Manjifiko rekao je da su mu jednom prijatelji muzičari Romi iz okoline Leskovca zahvalili na pjesmi jer su zaradili pare na svadbi svirajući "Pukni zoro" deset puta.

Pjesma je "nastala u vihoru moranja, žurilo se za film", ali reditelju Draganu Bjelogrliću se u početku nije previše dopala jer je tražio nešto sličnije ruskoj himni.

Obojica, kako je dodao, nisu bilu u fazonu da je napravljeno nešto značajno, a uz to vodeća pjesma iz filma je prvobitno bila "Samo malo", dok je "Pukni zoro" proradila kod slušalaca za par godina.

"Iznenadila me reakcija, sama od sebe se desila. To je najveća stvar u mojoj struci kad to krene samo od sebe. Onda imaš oskećaj da si nešto napravio", istakao je Pešut.

"Pukni zoro" je prepjevana i na grčki, ruski i španski, a čak ga je i španska pjevačica Luz Kasal prije snimanja pitala da li je to neka stara španska pjesma.

Upitan kako teče rad na Bjelogrlićevom projektu "Lančana reakcija", Pešut je priznao da tu još "pipa" muziku, da vidi ima li šta da kaže na tu temu.