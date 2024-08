​Prema "Loudwireu", Merilin Menson se popeo na pozornicu prvi put od 2020. godine.

Sa njegovim bendom još su nastupile grupe Five Finger Death Punch i Slaughter to Prevail.

Menson je bjavio i novi singl pod nazivom "As Sick As The Secrets Within".

Njegov novi koncert je održan u Heršiju u Pensilvaniji 2. avgusta i njime je započela Mensonova turneja 2024. godine, prenosi "MXdwn".

