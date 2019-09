Manu Čao stiže u Banjaluku

Popularni muzičar Manu Čao nastupiće 17. oktobra u banjalučkom KSB-u, gdje će sa još dvojicom muzičara u akustik verziji izvesti svoje najveće hitove, ali i melodije koje ćete imati priliku da čujete po prvi put.

Manu Čao ili Hoss-Manuel Tomas Arthur Čao iza sebe ima izuzetno bogatu muzičku karijeru. Same početke obilježio je uticaj britanske pank i rok scene, posebno bendova kao što su The Clash, The Jam i Dr. Feelgood.

Svoju prvu grupu Hot Pants osnovao je 1980. godine, a legendarna Mano Negra nastala je 1987. Bend je postao popularan u cijelom svijetu, posebno u Južnoj Americi i Evropi.

Muzičko šarenilo i inovativnost bili su gotovo zarazni, a dobre vibracije prenosile su se nevjerovatnom lakoćom. Nakon raspada grupe 1995. godine, Manu nastavlja veoma uspješnu samostalnu karijeru.

Na čak sedam jezika pjeva o ljubavi, životu u getou, imigraciji, slobodi mišljenja i življenja, političkoj kritici, te pričama o autentičnim događajima iz svog živopisnog iskustva.

Milioni prodanih albuma, muzičke nagrade, odlično prihvaćene saradnje sa umjetnicima i predstavnicima filmske industrije, neodoljiva mješavina sentimentalnih melodija, brzih ritmova, maštovitosti i beskrajne želje za stvaranjem i poboljšavanjem svijeta kroz muziku postali su njegovi zaštitni znakovi.

U sklopu mini turneje i projekta "El Chapulin Solo", koji u saradnji s OK Festom predstavlja, Manu Čao će osim Banjaluke, posjetiti i Niš, Skoplje i Sofiju.

Broj ulaznicaje ograničen, a po cijeni od 30 KM u prodaji su preko sistema kupikartu.ba od ponedjeljka 30.09.2019.