Manu Čao u Banjaluci održao koncert za pamćenje

Legendarni muzičar Manu Čao nastupio je u četvrtak u Klubu studenata KSB u Banjaluci. Umjetnik, kojeg smatraju jednim od najvećih svjetskih izvođača današnjice, nastupio je prvi put u gradu na Vrbasu, a publici se predstavio svojim akustičnim "El Chapulin Solo" projektom s kojim je trenutno na balkanskoj turneji.

Interesovanje za ovaj nastup je bilo ogromno, a i pored činjenice da su karte prodate za 24 časa, na ulazu se i dalje tražila ulaznica više.

Slavni muzičar je sa bezvremenskim hitovima "Me gustas tu", "Bongo Bong", "La Vida Tombola" razdrmao KSB, a publika je kompletnu atmosferu upijala u jednom dahu.

Manu Čao je rasplesane Banjalučane u nekoliko navrata pozdravio na srpskom jeziku, što je oduševilo publiku, koja je uzvratila ovom sjajnom umjetniku tako što su uglas, gotovo navijački, pjevali pjesme na španskom jeziku.

"Ovo je definitivno drugačija energija nego na svim akustičnim koncertima dosad. Iskreno se nadam, pošto ovo nije šou sa 'La Venturom', da ćemo doći u tom sastavu i nastupiti pred ovom sjajnom i ludom publikom. Na samom kraju koncerta bilo je opšte ludilo, ta predivna energija koju imate, i hvala vam na tome", rekao je Manu Čao.

Slavni muzičar je na polovini koncerta izazvao veliko oduševljenje kada je domaćeg muzičara Sandija Popovića iz banjalučkog benda "Triggers" pozvao na binu da zajedno s njim odsvira nekoliko numera.

Nakon programa koji je trajao više od dva i po sata, Banjalučani nisu dozvoljavali ovom slavnom umjetniku da siđe s bine, pozivajući ga nekoliko puta na bis. Upravo u ovim posljednjim minutima koncerta atmosfera je dostigla vrhunac, a slavni muzičar je pjevao neke od najpoznatijih refrena svojih numera, dok ga je oduševljena publika nadglasavala horskim pjevanjem.

Nakon koncerta Manu Čao se družio s publikom u KSB-u, koja je koristila priliku za fotografisanje i razgovor.

Organizator koncerta "OK Team" ističe da se umjetnik za prvu posjetu Banjaluci odlučio za nastup u akustičnoj verziji u manjem i intimnijem ambijentu. "Oduševljena publika i veliko interesovanje koje je iskazano za ovaj koncert samo su potvrdili da željno iščekujemo njegov sljedeći dolazak u naše krajeve i da se nadamo da ga uskoro slušamo u nekom drugačijem i neobičnijem ambijentu, jednom od onih u kojima i sam voli da nastupa", rekli su iz "OK Teama".

"OK Team" nastaviće da prenese dašak atmosfere s Tjentišta i u ostale krajeve BiH, a publiku su pozvali na još jedno zajedničko druženje od 17. do 19. jula na "Nektar OK Festu".