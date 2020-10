Maraja Keri objavila dvostruki album "The Rarities"

Slavna pop pjevačica Maraja Keri objavila je 2. oktobra novi dvostruki album "The Rarities" za "Columbia Records" iz Njujorka, kao pažljivo odabranu kolekciju hitova čime obilježava 30 godina uspješne karijere, saopštila je izdavačka kuća MenArt, distributer cijeli region.

Na novom izdanju nalazi se i do sada neobjavljena pjesma "Save the Day", za koju Maraja kaže: "Počela sam da je pišem davno, ali mi se učinilo da tek sada njeno značenje korespondira sa sadašnjicom, pogotovo stih 'svi smo u ovome zajedno', jer numera šalje poruku nade, opstanka i želju da se ljudi okupe oko borbe za zajedničko dobro".

U kompoziciji "Save the Day" umjetnica koristi sempl čuvenog hita grupe "The Fugees" - "Killing Me Softly", odnosno vokal nekada popularne muzičarke Lorin Hil.

RnB i pop diva Keri lično je odabrala 32 pjesme iz svog veoma bogatog opusa, za kolekciju koja reflektuje njenu karijeru od 1990. godine do danas, a na ovom materijalu (Columbia Records/Legacy), nalaze se i njene neobjavljene pjesme, kao i B-strane rijetkih limitiranih izdanja.

Album "The Rarities" dio je kampanje #MC30, kojom muzička zvijezda obilježava tri decenije od izlaska svog debi albuma i početka lansiranja u sferu pop muzike i kompletne industrije šou biznisa.

Obožavaoci i pratioci ove pjevačice mogu na njenim društvenim mrežama da čuju i vide bonus snimke, remikse, "a capella" verzije i neke odlomke sa koncerata i turneja.

Pjevačica predstavlja svojevrsni fenomen, jer je prodala preko 200 miliona albuma, najuspješniji je solo izvođač sa 19 numera na pobjedničkim listama Bilbordovih singlova, koje je sve i napisala.

Kao tekstopisac, kompozitor i producent ušla je u Kuću slavnih - "Songwritters Hall Of Fame", a trijumfovala je na mnogim ceremonijama i osvajala nagrade "Gremi", "American Music Awards", "Billboard", a dobitnica je i "World Music" nagrade kao "najtiražnija umjetnica novog milenijuma".

Maraja Keri je kao i mnoge njene koleginice iskusila i glumački zanat, igrajući u muzičkim filmovima i ljubavnim komedijama - "Glitter", "Wise Girls", "The Baćelor", nagrađena je na festivalu u Palm Springsu za glumački proboj u filmu "Precious" (2009).

Osim umjetnosti, ona je veliki filantrop i dobrotvor, velikodušno ulaže svoje vrijeme i energiju raznim humanitarnim društvima - "Save the Music", "World Hunger Relief", "The Elton John AIDS Foundation".