Marčelo novim singlom "Udahni" najavio album

Poslije šest godina, kao najavu dolazećeg albuma "Nojeva varka", Marčelo i bend objavili su singl "Udahni".

Osim Marčela, autorski je potpisuju Nevena Glibetić Nensi, Rade Sklopić Raid i Filip Krumes, dugogodišnji saradnici koji će i ovoga puta zajedničkim snagama stati iza konceptualnog dela sastavljenog iz 13 pjesama i nekoliko "intermeca".

"Tema nam je pokušaj lične, pojedinačne ravnodušnosti kao odgovor na opštu. Svojevrsna emigracija u sebe same, u Nojevu barku usred potopa, u ulogu pukog posmatrača umesto aktera. Kroz pesme koje funkcionišu kao poglavlja priče, premda će svaka moći da se sluša i zasebno, album preispituje možeš li postati flegma ako nisi; u tom smislu, priča putuje do sopstvenog naslova, do činjenice da je barka jalova odluka ako naprosto nisi odustajač", objašnjava Marko Šelić, koji ove godine uporedo radi na albumu i novom romanu.

Spot za "Udahni", snimljen u Šabačkom pozorištu, režirao je Nemanja Maraš, za vizuelne efekte pobrinuo se Milan Subotić, dok je aranžmane osamnaestočlanog hora napravio Vladimir Lalić, umjetnik čija darovitost podjednako pokriva bavljenje slikarstvom i muzikom.

Bend će u narednim mesecima vredno raditi na novim pjesmama.

"Vidim da su pojedini mediji, čak i nakon 15 godina našeg rada, skloni da najbliskije saradništvo tretiraju kao 'gostovanje na pesmi'. Porodica ti nije gost. Ovo je naš kolektivni autorski rad, zajedno smo i na bini i u studiju - ili, kako jedna moja drugarica lepo reče o prijateljstvu, mi smo ljudi koji zajedno promišljaju život idući kroz njega", rekao je Marčelo.

Dok su prikupljali ideje i spremali se za novi studijski poduhvat, koncertnu pauzu nisu pravili. Osmočlani sastav, u kome su, osim spomenute četvorke, i Max Kochetov (saksofon), Marko Fabry (bas), Aleksandar Jovanović Šljuka (klavijatureij) i Aleksandar Cvetković Drama (bubanj), u svako je doba spreman da na bini podeli energiju s publikom i odupre se aktuelnoj šundizaciji muzike.