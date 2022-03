Marija Mirković za "Nezavisne": Iz sigurne karijere krenula sam u nešto novo

Marija Mirković, umjetnica koja je talentom, notama i tekstovima više od decenije krasila popularni ženski bend "The Frajle", nedavno je odlučila da se okrene samostalnoj karijeri.

Muziku u kojoj se mnogi mogu pronaći, tekstove koji emotivno diraju, rekli bismo, baš svaku dušu, Mirkovićeva je emotivno sažela u svojoj novoj numeri pod nazivom "Moja duša". Kako kaže, pjesma nosi poruku da nakon završetka ljubavi treba da budemo tu za ljude koje smo voljeli. S obzirom na to da je kantautor, otkrila nam je da ne postoji poseban recept za stvaranje, osim neophodnog talenta i možda malo dosade. Mirkovićeva, osim toga što svakodnevno radi na svojoj muzičkoj karijeri, doprinos daje i u autorskom dijelu u smislu stvaranja za druge muzičare, a u intervjuu za "Nezavisne" govorila je o odlasku iz "Frajli", novom okruženju i ciljevima, pjesmi, hrabrosti i planovima za budućnost.

NN: Nedavno ste predstavili novu numeru pod nazivom "Moja duša". Kako je nastala ova pjesma i koji je bio povod stvaranja? Koliko dugo je nastajala i da li ste zadovoljni ishodom?

MIRKOVIĆ: "Moja duša" je pesma koja je u procesu stvaranja nastala brzo, što ja volim da kažem, u jednom dahu. Nastala je prošle godine kada sam "radila" od kuće, jer koncerti nisu bili dozvoljeni, pa sam sebi odredila svakog dana radno vreme za pisanje. Nekada bih sedela satima i ništa pametno ne bi izašlo iz mene, ali posle nekoliko dana mirovanja uglavnom nastane neka pesma i ova je jedna od njih. Meni je jako draga, mislim da u sebi nosi jednu lepu poruku koja kaže da i nakon završetka ljubavi treba da budemo tu za ljude koje smo voleli.

NN: Za ovu pjesmu napisali ste tekst i muziku, a nije tajna da Vam je ovo praksa kroz karijeru. Na koji način pronalazite inspiraciju kada stvarate jedno novo muzičko djelo i o čemu posebno vodite računa tada? Kako biste opisali ovu pjesmu i da li se ona po nečemu razlikuje od drugih?

MIRKOVIĆ: Nemam neki recept kako pesme nastaju, jer da ga imam, sve bi bilo mnogo jednostavnije. Mislim da je neophodan talenat, ali i puno rada i razmišljanja i ideja. Za stvaranje je bitan mir, bitna je dosada. Najviše pesama napisala sam kada sam studirala, jer sam verovatno htela da radim sve drugo sem da učim, i u korona periodu, kada sam sebi stvorila tu radnu naviku da svakog dana nešto novo sviram i pišem, pa kuda me odvede. Ova pesma je ljubavna pesma, nekome će biti posebna i to je ono što mi je bitno, da se ljudi nađu u mojim stihovima i da lakše uz muziku prevaziđu neke trenutke.

NN: Karijeru ste započeli u popularnom bendu "The Frajle", a onda ste se odlučili na samostalni korak u umjetnosti. "Sledi novi početak za obe strane, sasvim drugačija dimenzija", rekli ste u jednom intervjuu. Koliko je zaista bilo teško odlučiti se na takav korak i kako biste sada opisali svoju karijeru? Da li ste zadovoljni početkom i tom drugačijom dimenzijom?

MIRKOVIĆ: Kada gledamo sa strane, moja karijera ide jako lepo. Prvi singl je super prošao, drugi singl već ima svoje fanove i puno pregleda na YouTubeu. Ako gledamo iz aspekta da dolazim iz jedne poznate grupe sa kojom sam snimila puno albuma i napisala puno hitova, naravno da postoje očekivanja, očekivanja i od same sebe, ali i od drugih. Ja sam se u jednom momentu od toga sklonila i sebi rekla - to sam ja, ja sam ista ona koja je bila kada je bila u "Frajlama", pišem i pevam pesme koje volim i ako postoji publika za to, ja sam srećna. Nova dimenzija je moj novi pogled na ovaj lep posao i na sve šta on nosi. Prošla sam pune dvorane, prva mesta na top-listama i sada bez nekog opterećenja idem dalje. Radim sa mladim ljudima koji imaju sveže ideje i koji mi daju neki novi zvuk, koji sam već duže vreme priželjkivala.

NN: Video-materijal za prethodnu pjesmu snimljen je u Veneciji, a spot za novi singl u Istanbul, i slikom priča ljubavnu priču o pripadnosti jedne duše koja obećava zagrljaje i pripadnost u trenucima najvećih nevolja. Koliko Vam je važno da ekranizujete pjesme i koliku ulogu u svemu igraju Vaši saradnici?

MIRKOVIĆ: Spotovi su veoma bitni u svakoj karijeri. Spot nadopunjuje pesmu i ako se pogodi da se atmosfera pesme prenese na spot, onda je to najbolja kombinacija. Ja sarađujem sa Sandrom Mihaljević, koja jako dobro zna da napravi atraktivan spot, a opet da ostane u duhu pesme. To smo uradili sada i u Istanbulu. Shodno priči, napravila je malu tursku seriju, kako se mi šalimo, punu emocija i preokreta, baš onako kako je potrebno za ovu pesmu. Mislim da je na publiku i sam spot ostavio utisak i to je ono što smo želeli.

NN: Novi singl je nastavak Vaše uspješne solo karijere u koju ste krenuli prije nepunih godinu dana. U proteklom periodu sarađivali ste sa brojnim zvijezdama, a Vaša numera "Zaljubljen", koju je otpjevala grupa "Cambi" na takmičenju "Dora", izazvala je lavinu komentara. Šta je ono na šta ste naročito ponosni u prethodnom periodu?

MIRKOVIĆ: Ponosna sam posebno na drage ljude oko sebe, koji su mi velika podrška. Krenuti u nešto novo je dosta izazovno, ali je potrebno puno sigurnosti i samopouzdanja. Imam sreću da postoje saradnici koji me često podsete šta sam sve napisala i uradila, jer ja dosta toga kod sebe doživljavam zdravo za gotovo. Prošle godine je pesma "Zaljubljen" svuda bila nominovana za hit godine u Hrvatskoj, pesma koja ima najviše streamova i pesma koja je definitivno veliki hit. Ja mislim da su za to najzaslužniji momci iz grupe "Cambi", jer ako izvođač nije dovoljno dobar i ako nemaju onu pravu emociju koja dolazi do ljudi, ne postoji ta pesma koja može doći do ljudi. I da, ponosna sam na sebe što sam se odlučila da iz sigurne i uspešne karijere krenem u nešto novo i manje sigurno.

NN: Dobitnica ste brojnih nagrada u muzičkoj branši. Koliko Vam znače ta priznanja i da li postoji neka nagrada kojoj težite?

MIRKOVIĆ: Nagrade su priznanja koja dolaze zapravo od publike. Koje god nagrade da su u pitanju, one su manje-više odjek publike i zbog toga mi znače. Svi ljudi koji se bave muzikom sebe daju u to najviše što mogu i ko god da osvoji bilo koju nagradu, sigurno ju je svojim radom i talentom zaslužio. Tako da ne gledam površno na nagrade i na priznanja, one uvek dođu kao šlag na tortu.

NN: Da li postoji nešto što biste promijenili, na čemu biste dodatno radili i šta možete da nam najavite kao nešto novo u budućnosti od Vas?

MIRKOVIĆ: U poslednjih godinu dana sam puno toga promenila, tako da bih se sad, što se tiče promena malo zaustavila. Radim na svom albumu, na albumu Alke Vuice - rekla sam sebi da ću na promociji da se popnem na sto od sreće. To je projekat koji mi je jako bitan, jer Alka već mnogo godina nije izdala album i ovaj će biti zaista sjajan. Sarađujemo jako lepo i uživamo u stvaranju novih pesama i za nas i za druge izvođače. Što se tiče moje budućnosti, od pojave virusa korona ne volim ništa da planiram, ali ću da kažem da snimam album i verujem da će do jeseni biti gotov.