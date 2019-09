Marija Šerifović Banjalučanima priredila još jedno veče za pamćenje

​Nekoliko hiljada ljudi ponovo je uživalo u subotu naveče u solističkoj magiji Marije Šerifović u prekrasnom ambijentu tvrđave Kastel.

Kako je istakla Šerifovićeva, ovo je njen posljednji koncert na ovoj turneji, te joj je drago što se završava tu, upravo pred banjalučkom publikom.

"Ne mogu verovati da ste opet došli u ovolikom broju. Vi ste najbolja potvrda mog rada. Hvala, Banjaluko", rekla je Šerifovićeva.

Jedan za drugim redali su se hitovi, koje je publika pjevala uglas.

Pored autorskih pjesama, Šerifovićeva je pjevala i neke od vanvremenskih hitova.

"Postoje pojedini muzičari i pojedine pesme koji su ostavili trag na mene i koji su me napravili pevačicom kakva sam danas. Koliko sam dobra u tome, to vi presudite", ispričala je Šerifovićeva, te zapjevala "Ne kuni me" autora Ivana Štapića i Mate Bulića, "Nocturno" Olivera Dragojevića, "Pukni, zoro" Miloša Radovanovića i mnoge druge.

Koliko Banjaluka voli Mariju i uživa u njenim pjesmama, dokaz je publika, koja je pjevala sve pjesme uglas do posljednjeg atoma snage, a po završetku koncerta svi su Kastel napustili nasmiješeni i prepuni utisaka.

Savršena sinergija s publikom i emocija koju je Marija poklonila svim prisutnim tokom dvoiposatnog koncerta konstantno je letjela u vayduhu. Da vodi računa o svemu na svom koncertu i da joj je stalo do publike, dokaz je i trenutak kada je iz gužve izvukla majku i oca sa dvije djevojčice koje su držali na ramenima i pozvala ih da stanu pred binu, kako se ne bi gurali u masi.

"Na mojim koncertima se samo ljubav računa", istakla je Marija, te otpjevala po njenom izboru najljepšu ljubavnu pjesmu "Aerosmitha" "I don't want to miss a thing". Cijelu priču upotpunio je mladi bračni par Dragan i Žana, koje je Marija izvela na binu te upravo njima otpjevala pjesmu. Da ljubav uvijek nađe pravi put, dokaz je i da je Marija slučajnim odabirom izvela baš njih dvoje koji su to veče slavili godišnjicu braka.

"Bilo je spontano i još sam u šoku", rekla je Žana nakon koncerta.

Prepuna emocije i iskrene zahvalnosti, Marija se po završetku koncerta naklonila publici i zahvalila na prekrasnoj večeri, te je ovom prilikom potvrdila da će opet pjevati za banjalučku publiku oko Nove godine.