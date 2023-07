Marija Šerifović moćnim glasom i snažnom emocijom nadjačala kišu u Banjaluci (FOTO)

Premijernim koncertom Marije Šerifović "Druga strana ploče - Symphonic" večeras je na Kastelu otvoren treći po redu regionalni muzički festival "Banja Luka Fest", a viševjekovna tvrđava na obali Vrbasa postala je raskošna koncertna dvorana na otvorenom.

Iako je kiša koja je u večernjim časovima padala u Banjaluci prolongirala koncert, Serifovićeva je prije nastupa publiku pozvala da bude strpljiva.

"Svaki koncert je fantastičan i vatren u Banjaluci, publika je luda u najmanju ruku i svaki put kada krenem kući prema Beogradu treba mi neko vreme da isprocesuiram količinu emocija koju sam primila i pružila", kazala je pjevačica.

Sam koncept "Druge strane ploče" po mnogo čemu je drugačiji od drugih Marijinih nastupa u prethodnom periodu - naime, pored njenih hitova, publika ima priliku da uživa u inostranim hitovima i domaćim pjesmama njenih kolega, a koje joj, kako je kazala, posebno znače jer smo uz njih odrastali i jer su vječne.

Koncert je počeo stranim pjesmom "Hearts on fire" iz filma o slavnom bokseru Rokuju Balboi uz gromoglasan aplauz i ovacije. Umjetnica je zatim pozdravila publiku riječima "Dobro veče Banjaluka", te pitala publiku kako se osjeća, u kakvom im je stanju duša i kako se živi u Banjaluci, a zatim zapjevala stihove "Can’t stop the feeling" Džastina Timberlejka, a naredni na repertoaru bio je veliki hit Bruna Marsa "Uptown funk".

Uslijedili su dobro poznati hitovi "All the man that I need" Vitni Hjuston, "Shape of my heart" velikog Stinga, a brojna publika je vođena raskošnim pjevačkim umijećem umjetnice koje joj obezbijedilo značajno mjesto na muzičkoj sceni, uživala u svakom stihu.

Zatim je jedan zaljubljeni par iz publike izvela na binu, da im otpjeva, kako je kazala, najljubavniju pjesmu svih vremena - "Don’t want to miss a thing" grupe "Aerosmith", te "blagosiljala" njihovu ljubav.

Vlasnica jednog od najkvalitetnijih glasova bivše Jugoslavije, koja u Banjaluci premijerno nastupa sa simfonijskim orkestrom, izvodi hitove jedan za drugim, a raspjevana masa sa Šerifovićevom napravila je nesvakidašnju simbiozu - kako su neki od posjetilaca koncerta rekli "da se naježiš".

Zatim je otpjevala pjesmu za svoju majku Vericu - "Isn’t She lovely" Stivija Vondera, a uslijedio je veliki filmski hit "Shalollow" u orginalnom izvođenju Ledi Gage i Bredlija Kupera.

Rijetki su koncerti u Banjaluci na kojima je publika s izvođačima pjeva pjesme od početka do kraja, a još rjeđi oni na kojima izvođač samo kaže ime pjesme, a publika je sama pjeva.

Publika u nastavku konceta očekuje da čuje brojne domaće hitove ali i Marijine autorske pjesme.

Zaštitni znak festivala je i crveni tepih na kojem su večeras prije koncerta pojavile brojne ličnosti iz svih sfera života - manekena Danijela Dimitrovska, voditeljka i književnica Vesna Dedić…

Za 6. i 7. jul u okviru "Banja Luka Festa" planirani su koncerti svjetske zvijezde Jasmin Levi i poznatog violiniste Nemanje Radulovića, dok će festival u subotu uveče zatvoriti koncert "Veče za ljubav" uz posebno osmišljen zajednički nastup velikana pop scene Nine Badrić i Petra Graše.