Marija Šerifović zaplakala pjevajući pjesmu sa dječakom iz publike

Marija Šerifović je prije dvije noći održala sjajan koncert u prepunoj dvorani "Mejdan" u Tuzli. Ona je sa publikom nešto više od dva sata pjevala svoje najveće hitove, a sve prisutne je oduševila kada joj se pored mikrofona pridružio dječak Bakir.

Marija je publiku zabavljala nešto više od sat vremena kada je odlučila otpjevati pjesmu sa dječakom iz prvog reda, te je sjela na ivicu bine, zagrlila ga i zapjevala pjesmu "Deo prošlosti".

"Pjevam 15 godina i nikada, ali nikada mi nije bilo teže da neku pesmu otpjevam do kraja. Plače on, plačem ja. Smije se on, smijem se ja. Glupira se on, glupiram se i ja. I savršeno se razumijemo. Ima kristalno čiste plave oči i osmijeh anđela. Gospodine moj mali u crvenom sakou budi mi dobar, zdrav i vječito nasmijan! #DecaZnajuSve #GospodinBakir ", napisala je Marija u opisu videa koji je postavila na Instagram.

Video je u kratkom roku dobio više od 50.000 lajkova i skoro 2.000 komentara.

"Ti si kraljica bila i ostala, moj si favorit od početka tvoje karijere i, šta reći, sve što želim sebi i svojima to želim i tebi", samo je jedan u nizu mnoštva komentara pohvala za pjevačicinu skromnost.

(Klix)