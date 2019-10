Mario Knezović: Gledamo naprijed i ništa ne bismo mijenjali

Kultni sastav iz Mostara "Zoster" najavio je nastup u Klubu studenata KSB u Banjaluci. Bend koji je odavno pobrao simpatije publike cijelog regiona zasviraće pred banjalučkom publikom 8. novembra, s početkom u 21 čas, a za domaću publiku najavili su dobro poznat repertoar koji vole brojni njihovi obožavaoci.

"Sve je već pripremljeno, samo treba podgrijati. Sviraćemo najbolje od 'Zostera' do sada. Nažalost, ništa novo, ali doći će vrijeme i za to", poručio je u razgovoru za "Nezavisne" Mario Knezović, frontmen sastava iz Mostara.

Ovaj muzičar priznaje da grupa gaji velike simpatije prema publici u gradu na Vrbasu, jer Banjaluka ima važno mjesto u istoriji benda.

"U Banjaluci je bilo naše prvo gostovanje uopšte. Imamo prijatelje tamo i puno poznanika. Poslije svirke oni nas vode na super mjesta i super se zabavljamo. Bar je do sad tako bilo", rekao je Knezović.

Muzičar dodaje da bend radi na novom materijalu te da su trenutno na pola posla i da jedva čekaju da javnosti predstave novi materijal.

"Pripremamo novi album. Dali smo mu ime. Zvaće se 'Najgori'. Albume snimamo kad mislimo da je došlo vrijeme za to. Nemamo nikoga da nas požuruje i traži materijal u određenom roku. Sami sebi određujemo. To zna biti i opasno, jer se može odužiti unedogled, no šta je tu je", istakao je Knezović.

Od njihovog posljednjeg albuma "Srce uzavrelo" prošlo je pet godina, a kako muzičari dodaju, njima je najbitnije da gledaju naprijed.

"Ne smijemo još gledati unazad. Gledamo naprijed. Zasad ništa ne bismo mijenjali", rekao je Knezović.

Sastav "Zoster" nastao je još prije 20 godina, a kako ovi muzičari ističu, da bi se stvari pokrenule, bitno je početi na vrijeme, što je i neki savjet koji oni mogu dati novim kolegama na sceni.

"Najlakše je pokrenuti bend kad si mlad. Tako je bilo i u vrijeme kad smo mi bili mladi, a i danas je. Važno je samo raditi i raditi", naglasio je Knezović.

Upravo napornim radom i angažovanošću "Zoster" je osvojio srca publike koja je znala na pravi način da uzvrati svoju ljubav prema bendu, a kako Knezović ističe, jedan takav izliv emocija desio se nedavno u Zagrebu.

"Kad smo svirali u Zagrebu, publika je spontano počela skandirati 'ta-na-na-na-na-na Zoooster'. Teško je opisati riječima, ali zvučalo je fantastično. Kao na utakmici", prisjetio se Knezović.

Publici koja planira da dođe na njihov nastup u klub KSB poručio je da ponese rezervne majice. Naglasio je da će biti plesa i znoja i da će biti super.

Ulaznice za ovaj koncert su u prodaji po cijeni od 10 KM. Prodajna mjesta su Klub studenata KSB i "Peckham Pub". Na dan koncerta cijena ulaznice biće 14 KM.