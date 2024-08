Marko Kelečević za "Nezavisne": Muzika je moja ljubav, o zaradi ne razmišljam

Mladi banjalučki muzičar i kantautor Marko Kelečević nedavno je objavio novi singl naziva "Revolucija" uz prateći spot koji potpisuju Tajana Dedić Starović i Tomas Damjanović, a u kojem se kao lica na ekranima pojavljuju Slađana Zrnić, Anastazija Dedić i Atila Marjanović.

Po zanimanju profesor filozofije i sociologije, koji radi kao grafički dizajner, ljubav prema muzici sa publikom dijeli i kroz kaver bend "Saso Mange", a tri godine nakon prošlog singla "Pozornica snova", objavljuje pjesmu "Revolucija".

"Kao i svaki važan projekat, i 'Revolucija' ima svoj tim ljudi velikog srca koji je sa mnom iznio ovu priču, a to su Momir Nikić, Strahinja Nikić, Aleksandar Vlajsavljević, Dejan Milić, Igor Stanković i Milena Vranjković. Svi ovi ljudi čine važan dio 'Revolucije' i ovim putem im još jednom zahvaljujem svima", rekao je Kelečević na početku razgovora za "Nezavisne ".

NN: Nedavno ste objavili novu pjesmu "Revolucija", za koju je tekst nastao prije 10 godina, zbog čega nije ranije objavljena?

KELEČEVIĆ: Nemam konkretan odgovor na to pitanje. Jednostavno je čekala 2024. godinu da bude objavljena. Nekoliko pjesama sam objavio prije "Revolucije", pa samim tim sam se orijentisao na njih. Tekst je napisan 2014. godine, tad je snimljena i demo verzija sa kojom sam prošao na "Demofest" 2018. godine. Konkretan rad na "Revoluciji" počeo je u koroni 2021, kad su se sitnice utanačile, kao i rad na spotu. I, evo sada ljeta 2024. je ugledala svjetlo dana.

NN: Da li je tekst u nekoj mjeri redigovan, koliko je izazovno bilo vratiti se u cipele neke druge verzije sebe od prije 10 godina? Koliko Vam je u ovom periodu života teško naći dijete u sebi i glas koji govori da ćete promijeniti svijet?

KELEČEVIĆ: Sitno, baš sitno. U pitanju su male nijanse, koje ni u jednom dijelu nisu uticale na suštinu teksta. Da li se teško vratiti u cipele prije 10 godina? I da i ne. Iz sadašnje perspektive problemi prije 10 godina su sitnica, a tad su bili kao piramide. Nije se bilo teško vratiti, jer stav koji je otpjevan u "Revoluciji" je identičan i sad i prije 10 godina. Lično mišljenje je da dijete u sebi ne treba izgubiti nikad. Ako ga izgubimo, izgubili smo sebe. Ako je u tebi, onda ga nije teško naći, to dijete je uvijek tu kad ti treba. A to si na kraju opet ti. "Revolucija" govori o životnoj revoluciji sopstvenog mikrosvijeta, lični stav vječnog dijeteta, da treba odrasti, ali nikad ne izgubiti sebe u kostimima i maskama makrosvijeta koje nas spolja čine blještavim, a u unutrašnjosti praznim, trulim, sjenama i konturama nekoga ko smo bili ili željeli da budemo. Takođe, govori o nadi koja je za svakog različita, da li je to jedna posebna osoba u životu (porodica, žena, dečko, prijatelj), važan događaj, religija, vjera koja je tu za tebe kad je najpotrebnije, da ti da smjer, a opet sve od tebe zavisi.

NN: Šta je čovjeku potrebno da pokrene revoluciju u sebi, šta je Vas motivisalo da pišete o tome?

KELEČEVIĆ: Motivisalo me je okruženje, emocije, sreća, razočarenja, ljudi kojih više nema tu, ljudi koji su oko mene kad je najteže, a i najlakše. Jedan period mog života kad sam zapao u "dan mrmota", kad je svaki dan bio isti, ukrug. Kad se nisam pomjerio sa mjesta za bitne stvari, kad sam čekao da neko drugi to za mene uradi ili da riješi probleme. A onda shvatiš da ipak to moraš sam. Jer sam se trebaš suočiti sa svim gore nabrojanim stvarima i samo tako možeš ići dignute glave. To su sve male revolucije, barem za mene.

NN: "Revolucija" ima neki "filgud" vajb i pokretačku energiju. Koliko nam ovakve muzike danas nedostaje?

KELEČEVIĆ: Hvala na lijepom komentaru, drago mi je da Vam se sviđa. Samo od slušalaca zavisi koliko ovakve muzike nedostaje na ovim prostorima. Ne mislim da je u deficitu, ali mislim da se mnogo više slušaju neki drugi žanrovi.

NN: Pored autorskog rada, dio ste benda "Saso Mange", zašto se ova pjesma našla među Vašim solo numerama, a ne pod zajedničkom etiketom?

KELEČEVIĆ: Pjesma je nastala mnogo prije nego što je "Saso Mange" nastao. "Saso Mange" je kaver rok bend, tako radimo, ali na nastupima sviramo pjesme koje sam objavio. Takav je dоgovor.

NN: Bavite se autorskim radom, ali svoje pjesme objavljujete prilično rijetko, šta je razlog tome? Da li je autorska muzika u dovoljnoj mjeri prepoznata i podržana u Banjaluci i našem regionu?

KELEČEVIĆ: Možda se pojedini neće složiti, ali današnji svijet je mnogo zastupljen na malim ekranima, samim tim i audio-zapisi treba da imaju svoj vizualni prikaz. Muzika je moja ljubav, a ne profesija. Kako se stvari i kockice poslože, tako i objavim pjesmu ili pjesme. U Banjaluci imamo mnogo dobrih i žanrovski različitih bendova, što je odlično i samu scenu čini zanimljivom. A da uvijek može bolje i više - može.

NN: Po zanimanju ste profesor filozofije i sociologije i magistar politikologije, koji radi kao grafički dizajner. Da li ste ikad razmišljali da se posvetite isključivo muzici, može li se kod nas živjeti od muzike koju ne ubrajamo u mainstream?

KELEČEVIĆ: Ima stih "Flamingosa" "Hoću da živim isto kao Zdravko Čolić". Jesam razmišljao o tome, ali kad sam bio mlađi. Sad i ne baš. Mislim da je tu potrebno mnogo odricanja i davanja, a lično nisam u tom filmu. Kao što rekoh u prethodnom odgovoru, bavim se muzikom iz ljubavi i samo ljubavi. O zaradi ne razmišljam. E sad, ako se nekad desi neka bajkovita muzička priča, mislim da ćemo o tome u jednom drugom intervjuu.

NN: Na prošlogodišnjoj "Zaječarskoj gitarijadi" ponijeli ste titulu najboljeg vokala festivala. Koliko su festivali poput ovog značajni za mlade muzičare?

KELEČEVIĆ: U afirmaciji bendova festivali su značajni. Kao i za nove kontakte, regionalno povezivanje. To su baš lijepa iskustva i druženja. Svako učešće na festivalima daje dodatni motiv i elan muzičarima i bendovima da rade na novim materijalima. Jer festivali su prilika da se bendovi čuju i da bendovi budu inspirisani za dalji rad.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost u profesionalnom segmentu?

KELEČEVIĆ: Imam spremne tri pjesme i još radim na četvrtoj. Nadam se da ću do kraja godine objaviti još jednu ili dvije pjesme i video-spotove za njih. Godina 2025. je blizu i imam plan da objavim album. To je zasad plan i nadam se da se neće izjaloviti.

