Marko Krunić objavio video-spot za pjesmu "Tišina"

Mladi muzičar Marko Krunić iz Teslića, koji se potpisuje umjetničkim imenom Svoje, objavio je singl i video-spot za pjesmu "Tišina". Ovaj umjetnik ima samo 15 godina, a kako kaže, inspiracija za ovu numeru bio je strah od novog početka koji ga je tada čekao.

"Pjesma je nastala sredinom ljetnog raspusta, a već tada se, po običaju, počinjem brinuti o nadolazećim obavezama. Jedna od inspiracija bio je upravo strah od novog početka, s obzirom na to da sam ove godine krenuo u srednju školu i to mi je bila glavna preokupacija čitavog ljeta", rekao je Marko.

Ističe da je na pjesmi "Tišina" radio nekoliko dana, a da, osim premijere nove pjesme, najavljuje i prvi album, koji će brojati desetak numera.

"Album će sadržati desetak pjesama s tim da je većina na srpskom jeziku. Kroz svaku pjesmu nastojao sam da opišem svoja osjećanja najbolje što mogu. Kao osoba se mijenjam pa se istovremeno mijenja i muzika koju stvaram", zaključio je Krunić.

Ovaj mladi umjetnik za svoj zvuk kaže da je kombinacija popa i r'n'b žanra.

"Greške koje pravim prilikom stvaranja postale su prepoznatljivi zaštitni znak moje muzike i smatram da je to skroz u redu. Znam da nisam najbolji producent, ali u tome se i krije značaj mog zvuka", dodao je Krunić.

Sa novim singlom objavljen je i zanimljiv video-spot iza kojeg stoje Tajana Dedić-Starović i Ena Mitrovska, koje su istakle veliko zadovoljstvo zbog saradnje sa ovim mladim umjetnikom.

"Pjesma je sama po sebi veoma interesantna, pomalo jeziva i vodi u neke druge svjetove, mislim da nam je to bila glavna inspiracija, da spot sadrži slične elemente. Neka konkretna inspiracija bila nam je, moramo priznati, spot benda 'Pale' za pjesmu 'Too Much'", rekla je Dedić-Starovićeva i dodala da su na spotu radili jedan dan te da je pjesma snimljena u Art-klubu "Prostor".

"Marka sam otkrila ljetos, zaljubila se u njegovu muziku i nisam mogla da vjerujem da je toliko mlad i da radi tako dobre stvari. Tada sam rekla da tom djetetu treba pokloniti jedan spot, što se na kraju i dogodilo. Marko je zaista predivan momak, spreman za saradnju, opušten i sve smo se lako dogovorili, a takođe je bio aktivan tokom realizovanja ideje sa svojim prijedlozima", rekla je ona.

Sam proces snimanja spota prošao je odlično, a kako tvorci ekranizacije ističu, snimanje će pamtiti po smijehu i zabavi.