Marko Louis sa dva koncerta oduševio Banjalučane

Poznati muzičar Marko Louis iz Srbije održao je tokom vikenda dva koncerta u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci. On je trenutno na "Beskraj tour by Barrcaffe", a nastupe u gradu na Vrbasu je otvorio numerom "Svemir". Dječačka iskrenost, neukrotiva energija i nadasve prepoznatljiv vokal, smjelo su stvarali energiju koja je strujala među publikom.

Posebna veza između publike u Banjaluci i Marka Louisa stvorena je još tokom njegovog predstavljanja na festivalu "Demofest", a kakav je utisak još tada ostavio na Banjalučane, pokazuje podatak da su oba koncerta u NP RS rasprodata u rekordnom roku. Energično i tačno, živo, a opet lagano i umjereno, nepredvidivo, a logično, samo su bili neki od komentara kojima je publika opisala nastup ovog sjajnog muzičara. Redale su se numere "Shine on me", "Pandora" koju je stvarao sa Božom Vrećom, "NinaNa", "Euridika", "Raj za avanturiste", "Biraj riječi" koja je snimljena u saradnji sa sarajevskim sastavom "Helem nesje" i još mnogo drugih pjesama, koje su razdrmale publiku ova dva dana.

"Ne mogu da budem ni subjektivan ni objektivan, ne znam kada je bilo bolje, u petak ili subotu. Predivan osećaj, ispunjen sam, i dugo ću pamtiti ove koncerte, nisam znao da ste ovako divni i ovako ludi", rekao je Marko Louis i prisjetio se svog prvog nastupa u Banjaluci i značaju koji je ovaj koncert imao za njega lično.

"Nastupao sam na 'Demofestu' i to je za mene jako bitan koncert, jer sam 2010. godine nastupao kao takmičar, a onda devet godina kasnije na velikom stejdžu zajedno sa Rundekom, i to mi je privilegija i čast. Publika je pevala moje pesme i veoma brzo ušla u fazon", kazao je on.

Dodao je da ima velike planove u bliskoj budućnosti, te da publiku očekuje veliki broj koncerata u regionu, a za sljedeću godinu je najavio izlazak albuma pod nazivom "Sloboda". Nakon što je izveo posljednje tonove na koncertu, oduševljena publika nije dozvolila Louisu da završi koncert, pa je muzičar nastavio u istom ritmu, a počastio je okupljene i silaskom sa pozornice među publiku i demonstracijom beatboxa. Od publike se pozdravio izvođenjem klasika "Đelem, đelem", koji su brojni Banjalučani pjevali horski s njim.