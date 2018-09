Marko Louis za "Nezavisne": Ne postavljam sebi granice

oznati muzičar Marko Louis iz Beograda objavio je novi singl i video-spot "Kad je noć". Za novu pjesmu muzičar kaže da je nastala prije nekoliko godina, ali da je tek sada našla svoj put do albuma i publike.

P Muzičar, koji je za kratko vrijeme privukao pažnju regionalne publike fuzijom etno zvuka s modernim elementima, u intervju za "Nezavisne" govori o novom singlu, najavljenoj koncertnoj turneji, kao i inspiraciji kojom se vodi kada je u pitanju autorski rad.

NN: Objavili ste novu pjesmu "Kad je noć". Možete li nam reći nešto više o ovoj numeri?

LOUIS: Pesma "Kad je noć" nastala je još 2013. godine, kada sam radio pesme za album "Shine on me". Tada je imala neki demo naziv "I feel love", ali nekako nije našla svoj put do albuma i ostala je u kompjuteru. Inspiraciju sam imao jer sam tada dosta slušao, naravno, i neku pop muzku, koja je bila na MTV kanalu. Ne mogu da se setim tačno, bila je i Emeli Sande, pored toga naravno svima nama poznat taj neki orijentalni balkanski uticaj. Na neki način sam pustio da ova pesma donese slobodu kao kod svih pesama.

NN: Koju tematiku pjesma nosi i koja je njena poruka slušaocima?

LOUIS: Pesma je dosta pozitivna. Dok sam radio na albumu, a i dalje radim na njemu, mislio sam da će on biti mračan, neću da kažem negativan, nego mračan i melanholičan, ali kako je vreme prolazilo došle su neke pozitivne pesme, koje su dale osveženje albumu, i pesma "Kad je noć" je jedna od njih. Nekako metafora za "Kad je noć" je u stvari biti sam sa sobom, znati biti sam sa sobom i uživati u tome kad žmuriš. Čovek kad žmuri on je u svom svetu i tu nema granice, sve je moguće, to je metafora i na neki način prikazuje da svako može sve.

NN: Za pjesmu je snimljen i video-spot, koji je koncipiran na osnovu Vašeg plesa. Koliko ste dugo radili na ekranizaciji pjesme i na kojim lokacijama je snimljen spot?

LOUIS: Što se tiče spota, dugo sam želeo da napravim spot gde ću bukvalno samo đuskati i pevati, ali nikad nisam našao pesmu za to, a "Kad je noć" nekako se sama nametnula. Sa Draganom Jereminovim smo sveli i napravili ideju kako trčimo i đuskamo kroz Beograd. Na kraju smo dosnimavali u Kovinu. U suštini interesantne lokacije i rasveta snimaju pokrete i moje improvizacije i jako sam zadovoljan kako je spot ispao. Ovo je četvrti spot koji radim s Draganom i prija mi ta saradnja.

NN: Da li se tokom snimanja spota desila neka interesantna anegdota koju ćete rado pamtiti?

LOUIS: Desilo se da sam u jednom trenutku skočio na malo veći stepenik, okliznuo sam se i dobio veću ogrebotinu. To ću sigurno pamtiti, a imam i snimljeno i slikano i onda me sigurno to neće ostaviti na miru, ali sada se smejemo tome.

NN: Jedan ste od rijetkih umjetnika koji u svojim pjesmama kombinuje tradicionalne etno elemente s modernim zvukom. Koliko je teško i kolika doza odgovornosti postoji kada je u pitanju kombinovanje staroga i novog?

LOUIS: Ja stvarno to često ponavljam, ali ne razmišljam uopšte o odgovornosti i da li nekome nešto smeta i da li će nekome da se svidi. Ja uvek prvo gledam da je meni lepo, da se meni sviđa i da bih ja to privatno slušao. Ne postavljam sebi nikakve granice i ne razmišljam da li imam odgovornost, već uživam u tome i nekome se svidi, nekome ne.

NN: Najavili ste da ovom pjesmom započinjete regionalnu turneju "Beskraj tour". Koji su gradovi na Vašoj mapi i kada počinje turneja?

LOUIS: Tako je. Ova pesma najavljuje i beskrajnu turneju odnosno "Beskraj tour". To je nastavak turneje koja se desila u Sarajevu, Beogradu i Novom Sadu. Ove godine će biti i Niš. U Nišu otvaramo turneju. Koncert je sad u petak, 15. septembra. Onda slede Novi Sad, Sarajevo, Beograd i na kraju Zagreb i Ljubljana i stvarno jedva čekam.

NN: Da li je u planu i koncert u Banjaluci?

LOUIS: Nedavno je bio moj prvi koncert u Banjaluci na "Demofestu". Ja sam hteo da napravimo koncert i pre leta, ali su me zvali na "Demofest", što mi je bilo jako drago i koncert je prošao odlično i planiram da napravim koncert u Banjaluci početkom sledeće godine.