Marko Tomaš: Čovjek je poludio, nepovjerljiv je prema svijetu

Ako je vjerovati njegovim stihovima, pjesnik Marko Tomaš nikada nije vidio Kremlj, crvene zidine koje čuvaju gospodare poretka. Ipak, to ga nije spriječilo da napiše pismo Venediktu Jerofejevu, disidentu i jednom Rusu koji je odavno umro, da bi u tom svom čuvenom "Pismu Venjički" priznao kako je njegov lirski subjekt "Dalmatinac, sav od soli, burovit", i "Srbenda" i "Bosančina slovenačka", "pravi kameni Hercegovac", "Jugolovenčina što se kupa samo subotom prije dnevnika".

U skladu s tim i Tomaševa poezija jednako je dobro prihvaćena na geografskom prostoru bivše Jugoslavije, iako pjesnik tvrdi da je to prostor zatrovan nacionalizmom, s kojeg je više puta pokušavao da ode. Tomaševa poezija prevođena je na više svjetskih jezika, no njegov jezik je ovdje. Nominalno živi u Mostaru, ali, kako zna da kaže, najviše je u "autobusima, vlakovima, avionima, hotelskim i gostinskim sobama svojih prijatelja". U Banjaluku stiže 16. avgusta. Tada će u Art dvorištu Kulturnog centra Banski dvor, u organizaciji Udruženja za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ", učestvovati u programu "Note i slova", kada će prisutnima puštati muziku i čitati poeziju. Upravo o poeziji i muzici, ali i novim knjigama povodom ovog gostovanja Marko Tomaš govorio je za "Nezavisne".

NN: Kakvo mjesto u Vašem životu zauzima muzika? Da li ste samo konzument iste ili ste nekad svirali neki instrument?

TOMAŠ: Nikada nisam imao dovoljno strpljenja. Naprosto, bio sam klinac koji odmah diže ruke od bilo čega što odmah ne krene kako treba. Naravno, imao sam neke nazovi bendove. U njima je trebalo da budem pjevač. Bolje sviram nego što pjevam i to ti dovoljno govori o sudbini tih bendova. Glazba je u mom formativnom periodu bila ta koja je određivala doslovno sve - od odjevnog stila do knjiga koje čitaš. Određivala je stil života, pa i politički svjetonazor. Zato tvrdim da pripadam možda i prvoj generaciji ljudi s ovih prostora koji se pokušavaju baviti književnošću a da su u potpunosti pod utjecajem popularne kulture, prije svega glazbe. Glazbom je, dakle, sve određeno.

NN: Poezija i muzika - sličnosti i razlike?

TOMAŠ: Poezija mora, ukoliko je iole dobra, u sebi imati glazbu. Jednako tako glazba koja u sebi nema poeziju nije u potpunosti glazba, nije svoja. One su neodvojive i samim tim neusporedive. Nisu jedna ista stvar, ali razlike među njima govore u korist njihove istosti.

NN: Pošto pišete kolumne, interesuje me i Vaše mišljenje o sličnostima i razlikama između novinarstva i književnosti?

TOMAŠ: Pošto oduvijek smatram da objektivno novinarstvo ne postoji, mislim da je ono tek jedna književna forma umočena u realnost do te mjere da je kratkog daha. Jer stvarnost ubija, pa čak i tekst koji se ne buni protiv nje, iako postoje i vanvremensko novinarstvo i novinarski tekstovi koji prelaze u sferu književnosti i postali su trajna vrijednost. Možemo im se vraćati uvijek iznova kao što se vraćamo knjigama. Objektivno novinarstvo ne postoji jer ne postoji objektivnost. Svi imaju mišljenje pa makar i tuđe, tako da o objektivnosti ne možemo govoriti. Ali isto tako ne možemo govoriti o istraživačkom novinarstvu. To je pleonazam. Ako nije istraživačko ili barem u sebi nema istraživački duh, onda to i nije novinarstvo. Izvještač i novinar nisu ista zanimanja, baš kao što to nisu prezenter i novinar.

NN: U pripremi je Vaš prvi roman. O kakvom se djelu radi i otkud roman nakon više od deset knjiga poezije?

TOMAŠ: Mislim da to što, kako sam već negdje rekao, reklamiram kao roman ima toliko poetskih elemenata u svom konceptu i izvedbi da teško da će se moći odvojiti od mojih poetskih neuspjeha. Roman se zove "Nemoj me buditi" i koncipiran je kao jedan dugački panični napadaj. Tema je socijalna anksioznost u suvremenom svijetu. Poremećaji, mala ludila i male smrti i životi, sasvim obična realistična priča. Čovjek je poludio, nepovjerljiv je prema svijetu. Zatvorimo ga u Bijelu kuću, što bi rekla Svetlana Makarovič.

NN: Vaša književnost jednako interesuje ljude u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji... Koliko su granice nastale raspadom bivše Jugoslavije uticale i na razliku u kulturi postjugoslovenskih zemalja?

TOMAŠ: Stvoreni su nekakvi mali, klaustrofobični i u pravilu ksenofobični kulturni okviri. Takve su i teme i formalni pristupi. Mali ljudi uvjeravaju sami sebe u vlastitu veličinu. To su kulture koje pričaju same sa sobom, a mislim da u kliničkoj psihijatriji postoje nekakva objašnjenja za takve pojave. Jugoslavenski, pak, kulturni okvir je i europski kulturni okvir, tu se već pokušava komunicirati s nekim ili nečim i kroz tu razmjenu i komunikaciju pokušava se rasti i osloboditi, živjeti.

NN: Skoro je u izdanju "Buybooka" objavljena knjiga "Pjesme sa granice", koja je izbor iz, čini mi se, Vaše posljednje tri zbirke pjesama. O kakvim se ovdje granicama radi s obzirom na to da je riječ o zrelijem dobu Vašeg pjesništva?

TOMAŠ: U toj knjizi su sabrane moje posljednje tri zbirke pjesama. Nekada su ljudi u mojim godinama nazivani piscima mlađe generacije i meni se takav pristup vremenu dopada. One su pjesme sa granice jer pokušavaju nadići iste, izmaštati bolji svijet i odlučno krenuti ka njemu. Stvarnost je, zapravo, dogovorna kategorija, pa i te pjesme ispituju granice stvarnosti saplićući se ponekad o dnevnopolitičke iluzije, uvijek prezirući iluzioniste koji ih podvaljuju kao neupitnu istinu.

NN: Kako se osjećate kada Vam kažu da ste društveno angažovan pjesnik i šta za Vas predstavlja društveni angažman?

TOMAŠ: To je moj odnos spram dnevnopolitičkih trica i kučina. A ta kvalifikacija u meni ne budi baš nikakva osjećanja. Nešto vidim ili pročitam. Onda kao zauzmem neku poziciju. Iz te pozicije napišem kolumnu ili komentar i, sve u svemu, radosno sudjelujem u tisućljetnim podvalama i ratu između Atene i Sparte.

NN: Koji su Vaši savremenici čije knjige volite da čitate i da li su to nužno Vaši prijatelji ili istomišljenici?

TOMAŠ: Ono što najviše volim kod mojih prijatelja i prijateljica jeste to što u pravilu nemamo isto mišljenje baš o svim pitanjima. Nećeš vjerovati, ali taj pluralizam nam svima zna pomoći. Puno je ljudi čiji rad volim i cijenim. Prije svega su tu Olja Savičević-Ivančević pa Rumena Bužarovska, onda ove što ih ima sedam prema jedan, Lana Bastašić i Tanja Stupar-Trifunović, Dorta Jagić, Dijala Hasanbegović, Senka Marić, Monika Herceg, Anja Marković, Tea Tulić, Željka Horvat-Čeč, Katja Perat. Sve redom divne vještice i prijateljice.